Grupo TESCO cuenta por qué contratar a una empresa de limpieza para Navidad

jueves, 13 de diciembre de 2018, 16:35 h (CET) La llegada de la Navidad conlleva cenas, reuniones y eventos extraordinarios que requieren una mayor limpieza Las fechas navideñas traen consigo cenas de empresa, reuniones con clientes que no se producen habitualmente y eventos de Navidad en la oficina con las que se acumula mayor suciedad en las instalaciones.

El mes de diciembre resulta para muchas empresas caótico debido al incremento de trabajo que ocasiona esta época, lo que da pie a mucha más suciedad y desorden dentro de un negocio. Al incremento del estrés y del trabajo hay que sumar la decoración con espumillón, la nieve decorativa en los cristales y la multitud de adornos con brillantes distribuidos por toda la oficina.

Los días posteriores a la Navidad son una época proclive a la puesta a punto de oficinas y locales. Es difícil dejar la oficina tan limpia como antes de las mismas sin que el trabajo de los empleados se vea afectado, por ello, es importante contar con una empresa de limpieza profesional que consiga restaurar el orden en el menor tiempo posible.

La contratación de una empresa de limpieza para limpiar las instalaciones de una empresa, es posible que resulte más económico incluso que designar personal propio a tal labor. Y no solo por una cuestión de presupuesto, sino también de calidad.

"Contactan muchas empresas a última hora, el tema de la limpieza no es algo que tengan en mente durante la Navidad", comenta Ricardo Riera, Director Comercial de Grupo TESCO, empresa de Facility Services. "Estamos preparados para dar soporte a todos los clientes que necesitan de nuestros servicios".

Antes de contratar a una empresa de limpieza, hay que tener en cuenta varios aspectos: cerciorarse de que la empresa presta el servicio que se busca, verificar tiempos para la prestación del servicio y saber si la empresa cumple con la obligación en prevención de riesgos laborales.

