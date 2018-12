El desastre de la guerra de Cuba en la novela 'Contra las olas', del letrado Javier Sánchez Sánchez Comunicae

jueves, 13 de diciembre de 2018, 08:07 h (CET) Ediciones Atlantis presenta 'Contra las olas', una novela de ficción histórica escrita por el letrado de la Asamblea de Madrid Javier Sánchez Sánchez, que narra en detalle, con un excelente trabajo de investigación, uno de los episodios históricos que más ha marcado a la nación española: la guerra de Cuba y la pérdida de las últimas colonias del continente americano Contra las olas es una novela histórica que sumerge a los lectores en la guerra de Cuba y narra la pérdida de las últimas colonias españolas en el continente americano. Por sus páginas, transitan personajes reales, como Sagasta, Mckinley, el almirante Cervera o el general cubano Calixto García, junto con otros ficticios como el capitán médico Cosme Aranda, el comandante Fernando Castro o la bella Isabel Noriega. Intervienen unos al lado de los otros para crear la sensación necesaria de verosimilitud por un lado y de intriga por el otro.

En una entrevista realizada por Ediciones Atlantis, Javier Sánchez Sánchez reconoce que "el proceso de documentación le ocupó unos cinco meses, con el estudio y análisis de la literatura científica, diplomática y militar sobre la generalmente conocida cono Guerra de Cuba que, en realidad, no fue una, sino tres".

Al preguntarle qué le impulsó a escribir esta novela, el autor asegura que durante su estancia profesional en Guinea Ecuatorial, percibió "la gran vinculación que mantienen en la actualidad los guineanos hacia España, al margen de los ámbitos oficiales, aunque han pasado ya 50 años desde su independencia. Presentan una carga de gran afectividad y admiración, junto con el sentimiento claro de sentirse abandonados y olvidados por nuestro país". Y ese mismo sentimiento lo descubrió posteriormente "en muchos saharauis a los que también asistí profesionalmente". "Eso me llevó a intentar analizar los últimos procesos de descolonización seguidos por España, empezando por el más antiguo, el de Cuba, dentro de un proyecto que quiero llamar la Trilogía del olvido, porque el olvido es el elemento común a los tres, si bien en el caso de Cuba, más que sobre la nueva nación independiente, se proyectó aun con mayor intensidad sobre los nuestros, los que allí murieron y los que regresaron en condiciones penosas, a los que se apartó de la memoria colectiva deliberadamente", afirma el letrado de la Asamblea de Madrid.

Como detalle curioso, Javier Sánchez cuenta que "los últimos soldados españoles que fueron repatriados tras la guerra, enfermos y desasistidos, eran despedidos por los trabajadores y trabajadoras de las tabacaleras cubanas en el puerto de La Habana entregándoles víveres para el viaje de regreso y mazos de cigarros puros atados por una cinta con los colores de España y una leyenda escrita en ella que decía:'Para los valientes soldados españoles. Viva España'. Los mismos que les habían combatido a muerte en la manigua, les rendían un homenaje de respeto, admiración y cariño'. 'Algo que nunca hicieron las autoridades españolas", apostilla.

Según explica, Contra las olas es una novela diferente "porque dibuja un momento decisivo de nuestra historia sin flagelarnos y sin caer en apologías esencialistas, desde la normalidad cotidiana del ser humano que tiene que enfrentarse, con sus miedos y sus esperanzas a situaciones que claramente le superan, intentando ajustar los deberes colectivos con los proyectos personales. La historia narrada nos evoca un mito aún muy presente en el imaginario de los españoles, Cuba, como símbolo de la lejanía, la aventura, la fortuna, la tragedia, la pérdida, la sensualidad, el amor, en fin, de todo aquello que nos invita a iniciar el viaje de nuestra vida".

Sinopsis de la novela 'Contra las olas'

"En la mañana del 3 de julio de 1898 la Escuadra del Almirante Cervera fue derrotada por la joven y pujante Marina de los Estados Unidos frente a la bahía de Santiago de Cuba. España perdía de forma irreversible Cuba, Puerto Rico y Filipinas, despidiéndose definitivamente de los restos de su imperio. En especial, la pérdida de Cuba sumió al país en un proceso de convulsiones sobre su estructura política, social y económica que no se superaría, en realidad, hasta la aprobación de la Constitución de 1978.

En la novela asistimos al desarrollo de los tres últimos meses de la guerra de la mano del capitán médico Cosme Aranda, que se enfrenta a los acontecimientos con una decidida vocación de entrega y con un pundonor individual que supera con creces la abulia y el abandono que caracterizó el comportamiento de las instituciones oficiales. En la misma línea de las virtudes y el esfuerzo personal se sitúa el alto nivel de autoexigencia del comandante Fernando Castro, la lealtad del teniente Peláez y la inquebrantable voluntad de cumplir con el deber y salvar el honor de la patria que determina el ánimo del Almirante Cervera. Todo ello impregnado con la belleza cálida de Isabel Noriega y su entrega apasionada a la arriesgada apuesta amorosa que definirá su vida.

Esa pátina rastreable de decencia y dignidad personal que se manifiesta en las conductas individuales es, quizá, la única traza de continuidad existente entre los españoles que tuvieron que afrontar el conflicto y los que, hoy en día, conformamos la sociedad actual enfrentando los retos de la perplejidad. Y tal vez también la única garantía cierta de la pervivencia de la nación, por encima y al margen, de los vaivenes institucionales".



Biografía del autor

Javier Sánchez Sánchez es doctor en Derecho y Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Letrado de la Asamblea de Madrid y Profesor asociado de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, pertenece al Grupo de Investigación sobre Cultura de la Legalidad en la misma universidad. Autor de diversas publicaciones en materia de derecho constitucional y derechos fundamentales, ha reflexionado en el ámbito de la teoría del derecho sobre los conflictos entre la legalidad y los principios jurídicos.

Ésta es su primera obra de ficción, en la que se aproxima a los condicionamientos de las decisiones individuales en ámbitos de intensa presión social y a las coincidencias o divergencias entre los desarrollos históricos y los proyectos personales.

Toda la información sobre la novela en la web www.contralasolas.com.

