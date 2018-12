Los regalos de navidad más buscados en tiendas.com

La mayoría de los niños han escrito la carta a los Reyes Magos o Papá Noel, y la gran mayoría de los adultos no tendrán problemas en buscar, comprar y regalar esos productos deseados por los más pequeños, pero sino las han escrito todavía, quizás anden un poco perdidos a la hora de acertar con el regalo Hay regalos que nunca fallan, como ropa, calzado, juguetes, perfumes o cosméticos etc. Los españoles no suelen complicarse con las compras de navidad y van a lo seguro, que si no gusta del todo se usará seguro.

En el buscador y comparador de productos tiendas.com los productos más buscados, hasta el momento, ordenados por categorías son: moda, juguetes, perfumería y cosméticos, tecnología y gadgets, libros, deporte y accesorios deportivos, joyería, accesorios y complementos, productos de decoración y hogar.

María José Capdepón CCO de tiendas.com ha declarado recientemente: "Acertar con los regalos de navidad, no suele ser fácil aunque parezca lo contrario, las prisas del día a día hacen que no se preste mucha atención a lo que es realmente importante, y nos dejemos llevar por la rutina diaria poniendo el piloto automático, y vayamos apagando fuegos para salir del paso sin prestar mucha atención a las necesidades y deseos de nuestros seres queridos. Por eso, si no hay carta a los Reyes Magos o Papá Noel, lo mejor es ser directo y preguntar, así no se meterá la pata y todos estarán contentos".

Pero si no se quiere preguntar, desde tiendas.com han aportado algunas ideas de regalos de navidad que parecen interesantes:

Para los amantes de las nuevas tecnologías: Echo de Amazon o un mini drone con cámara de video incorporada.

Para los frikis de oficina: Grapadoras sin grapas o rotuladores borrables para pintar en las ventanas de la oficina sus notas o recordatorios.

Para los amantes de lo 'retro': Giradiscos estéreo de tres velocidades o un cojín personalizado estilo vintage.

Para los independientes y los autónomos: Mesa para el ordenador de trabajo móvil, se la pueden llevar a cualquier lado.

Para pequeños diseñadores: Pluma de impresión 3D.

Para las personas saludables o para los que deberían empezar a cuidarse: Freidora sin aceite.

Para los entusiastas de la nueva era: kit de semillas o un bonsái.

Para los atletas virtuales: Ipad Foosball.

Para los golosos de la casa, familiares o amigos: Máquina para hacer helados.

Para los amigos o familiares que son amantes de todo lo italiano: Una máquina de Espresso, "George nunca falla".