Kenari Orbe Etxaniz seleccionado entre los mejores abogados por Best Lawyer El abogado vizcaíno, de Asesoría Busturia Consulting, ha sido seleccionado en la categoría de litigación y también de derecho inmobiliario, siendo el sexto y cuarto año consecutivo, respectivamente

miércoles, 12 de diciembre de 2018, 22:49 h (CET) El directorio legal que publica la revista jurídica Best Lawyers lleva editándose desde 1983 y sirven de guía jurídica de referencia a nivel internacional.

El prestigio de ser seleccionado dentro de su directorio tiene mucho que ver con el reconocimiento ya que, para llegar hasta la fase final, previamente ha tenido que pasar por varios filtros, incluyendo el voto mayoritario de los compañeros de profesión tras la presentación de candidatura de clientes o juristas.

La publicación, presente ya en 70 países, nombra a los abogados nacionales más destacados durante el año en las distintas especialidades de derecho, siendo esta la undécima edición en nuestro país.

Todo el proceso de nominación, las fases y análisis de candidatos y, finalmente, las listas definitivas son consideradas por muchos como los Oscars del Derecho y de los abogados ya que, cada año, vuelve a poner a prueba a cada candidato en busca de los casos más destacados o el devenir de la cartera de juicios de su propio bufete.

Desde el País Vasco, Kenari Orbe Etxaniz es seleccionado en dos categorías Kenari Orbe Etxaniz, de Asesoría Busturia Consulting, ha conseguido pasar todo el proceso y ser seleccionado en la categoría de litigación y derecho inmobiliario, siendo el único abogado que no ejerce en Madrid o Barcelona que ha conseguido estar en el listado en la segunda, donde sólo han sido incluidos cuatro abogados.

"Este año hemos afrontado la defensa de muchos casos relacionados con ambas categorías en las que he tenido el privilegio de haber sido seleccionado. Ciertamente, desde que estos galardones empezaron a llegar, los casos que nos llegan son cada vez más complejos, lo que supone también un reto profesional de envergadura. El que ese esfuerzo sea premiado y reconocido, sin duda, es un verdadero privilegio. Sobre todo, por el resto de profesionales que cada día defienden sus causas en los Tribunales" comenta Orbe.

