El corto 'Baraka', premio Astarté como Mejor Corto Nacional en la II edición de Ibicine

EL corto de Néstor Ruiz Medina, 'Baraka', ha alzado el premio Astarté al Mejor Corto Nacional en la gala de la 2ª edición del Festival de Cine en Ibiza, Ibicine. En la gala se premió a Esther Acebo y Milagros Morón como mejor actriz y a Luis Callejo como mejor actor. Isabel Coixet galardonada con el Astarté de Honor por toda su carrera. Ni una sola línea, de Víctor E. Somoza ganó el Astarté del público Casi un centenar de invitados del mundo del cine asisten a la gala de entrega premios.

EL cortometraje de Néstor Ruiz Medina, Baraka, se ha alzado con el premio Astarté concedido al Mejor Corto Nacional dentro de la gala de la 2ª edición del Festival de Cine en Ibiza, Ibicine, celebrado el pasado día 1 en el Tetaro España de Santa Eulalia. Baraka además ha logrado los premios a Mejor Fotografía, Maquillaje y Peluquería y el de Mejor Actriz con Esther Acebo.

Ni una sola línea, de Víctor E.D. Somoza el otro gran triunfador de la gala al lograr los premios Astarté del Público, Mejor Vestuario y el de mejor actriz, que ha recaído en Milagros Morón.

Clac', con guión y dirección del francés Fabien Ara, ha sido premiado como Mejor Corto Internacional. Ibicine ha concedido este año el Astarté de Honor a la carrera de la cineasta Isabel Coixet.

El resto de premios Astarté han sido para She seemed to be crying, de Marco Gallo y Mattia Caroli por el mejor videoclip; Iván Sáinz-Pardo por Ainhoa, mejor dirección; Al Díaz, por Madres de Luna, mejor producción; Antonio Naharro, por Amén, mejor Guion; Fernando González, por Happy ending, mejor montaje; Almudena Bretón, por Vico Bergman, mejor dirección de arte; Alberto Torres, por Vico Bergman, mejor banda sonora; Joaquín Rebollo, por Dos segundos de silencio, mejor sonido; Luis Callejo mejor actor por Enemigos; y Howard Mind, por Marta, mejor cartel.

El espíritu de la gala se ha inspirado en las grandes galas cinematográficas con la intención de celebrar toda una fiesta del cine en Ibiza y “contribuir así a un movimiento cultural y cinematográfico cada vez más presente en la isla”, según han señalado desde la organización. Por ello, se ha hecho especial hincapié en la presencia en el festival de sus nominados, así como de profesionales del sector como actores, directores y productores ya reconocidos.

Así, en la entrada del auditorio de Santa Eulalia se ha instalado una gran alfombra roja que ha dado la bienvenida a los asistentes a la gala de Ibicine 2018.

Casi un centenar de actores, actrices, directores, productores y demás gente del cine que ha asistido a esta gala, junto con personalidades y autoridades de la isla. Nombres como Jon Plazaola, Inma Cuevas, Adrià Collado, Enric Francès, Luis Larrodera, Esteban Roel, Esteban Crespo, Mina El Hammami, Angela Cremonte, Esther Acebo, Bárbara Santa-Cruz, Daniel Pérez Prada, Maggie Civantos, Miki Esparbé o Ángela Cremonte han desfilado por la alfombra roja y se han dejado fotografiar en el photocall antes de entrar en la gala.

La gala la ha conducido un brillante y divertido Luis Larrodera como maestro de ceremonias en un tono ameno y distendido.

Nivel cortos

El nivel competitivo de los cortos ha sido tal en esta edición que el jurado ha concedido el premio a la Mejor Actriz ex aequo a Milagros Morón y Esther Acebo. “Son papeles tan distintos, uno de comedia y el otro de drama, que es muy difícil compararlos en el mismo plano y puesto que ambas están soberbias en sus respectivos papeles hemos decidido que las dos compartan este premio”, han señalado desde la organización.

Una de las directoras del festival, Helher Escribano, ha señalado tras la gala que: “Estamos muy contentas porque todo ha funcionado muy bien; las expectativas eran altas y creo que lo hemos logrado. Si el año pasado la alfombra roja fue espectacular, éste lo ha sido más”.

“Ya tengo un montón de mensajes de felicitaciones de gente que está aquí pero también de gente que está fuera, lo que demuestra que son uno premios, que pese a su juventud ya tienen un valor y una consideración, en el mundo del cine”, ha añadido.

Además ha destacado la calidad así como que se hayan presentado 500 trabajos; “sin duda ha subido mucho el nivel respecto a la primera edición, que ya era alto. El volumen de trabajos recibidos nos ha obligado a tener una mirada más crítica y los nominados pueden sentirse muy orgullosos por el altísimo nivel de los cortos”.

Por su parte, la otra directora del Festival, Irene Torres, ha destacado que “Nos hemos convertido en el punto de encuentro del mundo del cine en Ibiza, que era nuestra pretensión desde un principio”.

Mejores cortos

Baraka, nominado a los Goya como mejor corto de ficción, cuenta cómo un niño percibe la violencia y para ello su director buscó como escenario una guerra que, a su vez, tuviera algo español. Baraka habla de cómo el conflicto iraquí y la entrada de fuerzas extranjeras en el país ha cambiado la vida de dos hermanos que se tienen que separar y emprenden su propio camino como soldados, una figura presente durante todo el cortometraje que simboliza los fantasmas del pasado y los mitos de cada personaje.

El corto se estrenó en 2016, ha siso producido por Fernando J. Monge y cuenta con guión del propio director y Juan Luis Cordero Vilches. Entre los protagonistas están la Esther Acebo, Samad Madkouri y los niños Taha El Mahroug, Abel Serbouti y Son Khoury.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1odWCQva9XE

Por su parte, el francés Fabien Ara escribe y dirige el corto Clac, desarrollado íntegramente alrededor de una mesa e un restaurante chino donde cena una familia a la que la madre tiene algo que contar “Tengo alzhéimer. Voy a suicidarme. Esta noche”.

Ara es actor y debutó en televisión con el corto Coloc-Scopie, de Sébastien Douaud, antes de interpretar a Alex en la película Desire. Clac es su primer corto.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=PdUuU-cff0g

El premio del público ha sido para Ni una sola línea, preseleccionado para los Goya 2018. Una comedia que arranca como una merienda aburrida de dos ancianas pero al final se convierte en una trepidante aventura, y en algo más: una reivindicación del derecho a elegir cómo quieren vivir sus últimos días.

Trailer: https://vimeo.com/206457564