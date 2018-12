Nace el Club Blockchain EOI para impulsar los perfiles expertos en esta tecnología Comunicae

miércoles, 12 de diciembre de 2018, 16:32 h (CET) La sesión inaugural del Club, una iniciativa de los alumnos del Programa Superior de Blockchain de EOI, contó con la presencia del secretario general de Industria y Pyme y presidente de EOI, Raül Blanco. La próxima cita será el próximo 19 de diciembre a las 19:30 horas y estará protagonizada por Daniel García, fundador de Daviescoin IT OÜ, quien compartirá su experiencia en la creación de una moneda criptográfica La Escuela de Organización Industrial (EOI), junto a los alumnos de su Programa Superior de Blockchain, han puesto en marcha el Club de Blockchain EOI, una iniciativa encaminada a divulgar las aplicaciones de esta tecnología y a potenciar los perfiles profesionales especializados en ella.

“El objetivo del Club es fomentar la relación entre universidad y empresa y difundir la aplicación de casos reales de uso”, asegura su fundador y presidente, Javier Wassmann.

La primera sesión del Club de Blockchain tuvo lugar el pasado 31 de octubre, con la presencia de Raül Blanco, secretario general de Industria y Pyme y presidente de EOI, y Nieves Olivera, directora general de EOI. Estos compartieron con la audiencia la apuesta clara por estas tecnologías dentro de la estrategia Industria 4.0 de la Secretaría General de Industria y de la Pyme, así como de la formación en transformación digital de EOI, dirigida a desarrollar los perfiles de negocio con base tecnológica que serán necesarios en la empresa del siglo XXI.

En esta sesión inaugural, Carmen Chicharro, directora de Innovación y Marketing en Metrovacesa, impartió la ponencia “Blockchain, innovación en Real Estate”. Chicharro expuso cómo su compañía está usando estas tecnologías en proyectos piloto que “tokenizan” activos inmobiliarios (es decir, crean un título digital único e inmutable que representa el activo) que luego pueden ser comercializados. También se centró en los avances en el proyecto de identidad digital en el que están trabajando junto con el consorcio multisectorial Alastria, red nacional regulada de blockchain.

Igualmente, los fundadores del Club presentaron los Blockchain Labs, talleres gratuitos de consultoría a empresas para analizar posibles vías de implantación de la tecnología Blockchain en ellas. Estos talleres están abiertos a todas las empresas interesadas, que pueden contactar con Javier Wassmann en el correo jwassmann@learning.eoi.es

La próxima cita del Club de Blockchain EOI es el próximo 19 de diciembre a las 19:30 horas, en el Campus EOI Madrid (Avenida Gregorio del Amo, 6). En esta ocasión, Daniel García, fundador de Daviescoin IT OÜ, ofrecerá su experiencia en la creación de una moneda criptográfica y responderá a cuestiones tales como los obstáculos en la creación de una comunidad, el reto de cotizar en un exchange o cómo generar un ecosistema blockchain que funcione.

La sesión es de entrada libre hasta completar aforo, previa inscripción en www.eoi.es

Acerca de EOI

La Escuela de Organización Industrial (EOI) es la primera escuela de negocios fundada en España (1955). En sus 63 años de historia han pasado por sus aulas más de 84.500 directivos y gestores empresariales especializados en liderazgo, digitalización, internacionalización y sostenibilidad.

www.eoi.es

