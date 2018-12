El Dr Diego Tomás Ivancich explica como la cirugía estética puede mejorar la vida de los pacientes Comunicae

miércoles, 12 de diciembre de 2018, 16:52 h (CET) La cirugía estética es una especialidad médica que va ganando cada vez más adeptos. En la actualidad, la cirugía plástica ya no es un lujo al alcance de unos pocos y, además, ya no es concebida únicamente como un hecho superficial o narcisista, cada vez está más aceptada en la sociedad. Al hilo de este debate, el Dr Diego Tomás Ivancich explica cómo la cirugía estética mejora la vida de los pacientes, recordando que no es una varita mágica y que el éxito personal depende de múltiples factores Mejora la autoestima a largo plazo. Por todos es sabido que la cirugía estética mejora la vida de los pacientes, en la mayoría de los casos. Cuando uno decide someterse a alguna intervención de este tipo el fin es cambiar o mejorar un aspecto físico que no le agrada, lo que posteriormente se convertirá en una subida de autoestima, al conseguir paliar los complejos presentes hasta el momento.

Aumenta la confianza en uno mismo. Cuando la autoestima de uno aumenta, la confianza crece a la vez. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la forma de ser del paciente, que suele volverse menos introvertido en su vida personal y profesional, por lo que en su terreno laboral también habrá cambios, y para mejor.

Enriquece la vida social del paciente. Esta es otra de las consecuencias de pasar por el quirófano para superar algún tipo de complejo, ya que el paciente, al sentirse más seguro de sí mismo, vivirá más libremente, con más ganas de salir, de hacer quedadas, en definitiva, de “dejarse ver”.

Cambios en la vestimenta. Diversos estudios afirman que más de la mitad de los pacientes operados de cirugía plástica, cambian su manera de vestir gracias a sentirse mucho más atractivos.

Propicia las actividades de grupo. Las personas que se han sometido a una cirugía estética y sienten que su apariencia externa ha mejorado, se verán más seguras para practicar actividades que las pongan en contacto con otras personas. Senderismo, yoga, running…son sólo algunos ejemplos.

Mejora la vida sexual. Existen análisis que demuestran que más del 80 % de las pacientes de cirugía mamaria de algún tipo, han experimentado una clara mejora en sus relaciones sexuales.

Acerca del Doctor Diego Tomás Ivancich

El Dr Diego Tomás Ivancich es especialista en Cirugía Plástica vía MIR y miembro numerario de la SECPRE, contando con más de 20 años de experiencia centrados en el campo de la cirugía estética.

Cuenta con más de 10.000 cirugías realizadas y asiste periódicamente a los congresos más importantes de su especialidad para estar siempre al día, y con los años se ha convertido en un referente para los medios de comunicación, donde es habitual verle o escucharle, así como para las periodistas de belleza, por su solvencia en la materia y credibilidad. Por su dilatada experiencia es uno de los profesionales más preciados en España y solicitado para casos de secuelas y malos resultados de cirugía estética.

Sus consultas se caracterizan por su empatía con los pacientes, su trato exquisito y sobre todo por resolver complejos y problemas de autoestima con discreción y con trato individual y personalizado, dedicando a cada paciente el tiempo necesario para resolver todas sus dudas.

Todos los tratamientos se realizan en hospitales de la CAM y los postoperatorios son llevados directamente por él, contando los pacientes con su teléfono personal para localizarle las 24horas del día para su tranquilidad.

El Dr Tomás no trabaja para empresas comerciales o clínicas franquicias, para asegurar una atención rigurosa y los mejores estándares de calidad.

El éxito del Dr Diego Tomás en cirugía mamaria se basa en la resolución de problemas de prótesis ya operados y en su enfoque quirúrgico basado en dar prioridad a la forma y no solo al volumen de las mamas.

+info: www.doctoralia.es/medico/tomas+ivancich+diego-10365798

http://clinicacirugiaesteticamadrid.com/

Calle San Germán, 8 -1º B - 28020 MADRID Teléfono: 915 56 78 15

