Menos mazapán y más palomitas con JOSE&SEPH'S Comunicae

miércoles, 12 de diciembre de 2018, 15:19 h (CET) JOE&SEPH'S, las palomitas gourmet fabricadas con ingredientes naturales con más variedad de sabores. Hechas a mano en Inglaterra por un pequeño equipo de chefs La búsqueda por innovar en las comidas y cenas de Navidad es cada vez mayor, todos quieren disfrutar con los suyos dándoles la mejor selección de productos y de sabores.

Dar el salto a una navidad gourmet con productos naturales es tan fácil como añadir a la mesa palomitas.

Sorprender a amigos y familiares descubriendo los más de 54 sabores que tienen JOSE&SEPH'S para regalar con un packaging especial navideño, o bien, personalizando platos con el topping definitivo.

JOSE&SEPH'S propone una gran variedad de productos de Navidad diseñados para adornar, regalar y, sobre todo, disfrutar.

Una mesa de nochebuena con tiras de salmón ahumado y palomitas sabor queso de cabra y pimienta, Trocitos de regañá untados en crema de Parmigiano con palomitas sabor aceite de oliva y trufa blanca como topping. Ideal si se combina con un buen tinto Crianza DO Rioja como Primus Hondo (Salvat&Peciña Wines). Se llega al postre y se sirve mazapán y palomitas jengibre y un sabroso té Oolong con palomitas sabor de caramelo y sal, ¿Una copa? un gin-tonic y unas palomitas sabor mojito.

Las ideas son infinitas gracias a la gran variedad de sabores por lo que la navidad gourmet está a tan solo un pop.

¿Qué hace tan especiales a estas palomitas?

En JOSE&SEPH'S se esfuerzan por hacer cosas diferentes para asegurarse de que sus palomitas de maíz tengan el mejor sabor posible. Esto es lo que les distingue:

Hanmade in England

Todas las palomitas están hechas por el pequeño equipo de chefs en su cocina de Londres.

Air-popped

Utilizan el proceso de inflar las palomitas en vez de freírlas, siendo más sano y más rico.

Ingredientes naturales

Solo utilizan los mejores ingredientes naturales.

Secuencia de sabores

Su técnica de cocinado hace que se desbloqueen los sabores a cada mordisco.

Gran rango

Más de 54 sabores entre dulces y salados. Y nunca paran de crear.

Las palomitas gourmet fabricadas con ingredientes naturales con más variedad de sabores. Hechas a mano en Inglaterra por un pequeño equipo de chefs.

JOSE&SEPH'S es oficialmente la marca de palomitas con mejor sabor reflejado con el certificado de “Grate taste producer” y siendo galardonados 34 de sus productos con “Grate taste award”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.