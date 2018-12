MobileIron es nombrado líder en Unified Endpoint Management (UEM) Comunicae

miércoles, 12 de diciembre de 2018, 10:03 h (CET) MobileIron recibe la puntuación más alta en seguridad de aplicaciones, visión de producto y ejecución de hojas de ruta MobileIron (NASDAQ:MOBL), la base segura para el trabajo moderno, anunció el pasado día 3 que Forrester Research ha reconocido a la compañía como Líder en 'The Forrest Wave™: Unified Endpoint Management, Q4 2018'.

La investigación Wave™ evaluó a 12 proveedores a través de 28 criterios. MobileIron recibió la puntuación más alta posible en 16 criterios, incluyendo seguridad iOS, seguridad Android, seguridad de aplicaciones, seguridad de datos, seguridad de redes, gestión de identidades y accesos, privacidad, análisis, certificaciones, visión de productos, ejecución de planes de trabajo, compromiso con la innovación, ecosistema de socios y dispositivos bajo gestión e ingresos.

Desde Forrester Research afirman que "la oferta de Unified Endpoint Management (UEM) de MobileIron incluye varias certificaciones de seguridad y cumplimiento, lo que le ha permitido ganar varios clientes importantes del gobierno de EE.UU. en el último año".

Añaden también que "MobileIron tiene una solución de amenazas móviles totalmente integrada que utiliza algoritmos de aprendizaje de máquinas para detectar ataques a nivel de dispositivos, redes y aplicaciones sin necesidad de que el dispositivo tenga conectividad de red".

"El producto Access de MobileIron también incluye una nueva Authenticator app que permite la autenticación sin contraseña para los servicios en la nube", confirma Forrest.

Por su parte, Simon Biddiscombe, CEO de MobileIron añadió que su empresa 'compite contra proveedores de software monolíticos para los que la UEM y la seguridad móvil son simplemente herramientas en una caja de herramientas'.

"Creemos que ser nombrado Líder por Forrester Research es una validación de nuestro enfoque en ofrecer la mejor seguridad e innovación que nuestros clientes necesitan para realmente aprovechar el poder de la computación móvil y la nube. Quiero dar las gracias a nuestros empleados por su excelente implicación, a nuestros extraordinarios socios y a nuestros clientes inspiradores por hacer posible este reconocimiento", concluyó Simon Biddiscombe.

Acerca de MobileIron

MobileIron proporciona la base segura para el trabajo moderno. Para más información, visitar www.mobileiron.com .

