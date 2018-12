Los españoles duplican el gasto en los casinos online Se ha rebajado del 20% al 25% de gravamen a los ingresos totales de los operadores de casino Redacción Siglo XXI

martes, 11 de diciembre de 2018, 23:51 h (CET) Durante el año 2017 se alcanzó cifras récord para el sector de las apuestas y juegos de azar en España y terminando 2018, podemos observar un nuevo hito. Los españoles han triplicado el consumo en apuestas, impulsados principalmente por el Mundial de Fútbol Rusia 2018.

Más de 2,3 millones de personas jugaron durante el año en curso, a un volumen de 4.200 millones de euros trimestrales. El futbol logró que las apuestas aumentaran un 47% frente a las cifras registradas en 2017.

Aumento de la facturación neta Durante los últimos años, el público español ha triplicado la cantidad de dinero que gastan en juegos de azar y la causa principal de esto, ha sido el auge y consolidación el mercado de los casinos online, algo que ha facilitado el acceso de las masas a esta clase de entretenimiento.

Esta es la razón por la que también podemos observar como los grandes operadores de apuestas han aumentado la inversión publicitaria, intentando competir y ganar la mayor cantidad de mercado dentro de un sector dinámico, que permanece en crecimiento y del cual aun se esperan muchos cambios y mejoras.

Los eventos masivos, como las competiciones deportivas, han sido parte importante del crecimiento del gasto de los usuarios. Hay algo muy atractivo en la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero con poca inversión y sin ningún esfuerzo, sobre todo si ocurre, mientras disfrutan de un emocionante partido de su deporte favorito.

Es por ello que ante situaciones especiales, como las ligas europeas, las apuestas se vuelven una constante en un porcentaje de la población. Este 2018, se produjo uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, el Mundial de Fútbol Rusia 2018, lo cual tuvo gran incidencia en el aumento de la cantidad de apuestas que se realizaron en territorio español, en un 47%.

Nuevos incentivos fiscales En España existen 2,3 millones de usuarios activos, que en promedio realizan al menos una apuesta al mes, según cifras aportadas por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) junto a la Secretaría de Estado de Hacienda. Según la DGOJ, son 52 los operadores de apuestas que se encuentran registrados y tienen autorización para operar en el territorio español. 38 de ellos son casinos, 29 son casas de apuestas deportivas y el resto se compone de salas de bingo, póquer y tres plataformas dedicadas a los concursos.

Las estadísticas respecto al número de usuarios activos son limpias. Los sistemas de monitorización de la DGOJ permiten eliminar los cómputos duplicados en la cantidad de usuarios, logrando descartar aquellos usuarios que emplazan apuestas en diferentes operadores a la vez.

El mismo ente, revela que para el año 2013, la cantidad de usuarios activos en las plataformas autorizadas era de 959.438. En la actualidad, 859.695 es la cifra anual de nuevos usuarios.

Cada uno de los 2,3 millones de usuarios activos, juega en promedio 1.800 euros mensuales, aunque este estimado no refleja la realidad total, ya que algunas plataformas de casino online en español, ofrecen bonificaciones para atraer clientes y ese dinero virtual se suma a estas estadísticas.

Recientemente, se ha rebajado del 20% al 25% de gravamen a los ingresos totales de los operadores de casino, buscando que los mismos operen dentro del marco legal establecido por la DGOJ y que coloca en igualdad de condiciones a los casinos online, frente a los operadores tradicionales.

Esto es importante, ya que España es uno de los países que más gasta en juegos de casino. A diario, 22 millones de euros se mueven en España solo en apuestas juegos de azar, un sector que genera el 3,5 % del PIB de la nación, además de generar unos 80.000 empleos directos.

Se trata de un incentivo fiscal que puede generar mayores ingresos a la agencia tributaria, quien durante la primera mitad de 201, consiguió recaudar 30 millones de euros. Es sumamente necesario que los gobiernos continúen trabajando para desarrollar mecanismos que permitan la regulación de este tipo de negocio, para seguir haciéndolos cada vez más seguros para los consumidores.

Perfil del jugador Según la información estadística manejada, un 85% de los jugadores son del género masculino y con edad inferior a 46 años. Esta información corresponde al análisis demográfico sobre los jugadores en línea que ha sido efectuado por la DGOJ en base a datos del año 2015.

El perfil del jugador común, es un hombre con edad comprendida entre 26 y 35 años, lo cual supone un tercio de todos los registrados en estas plataformas de apuestas. Las mujeres son minoría, sin embargo, las usuarias activas apuestan la mitad del dinero que usualmente gastan los hombres.

Adicionalmente, son los fanáticos deportivos quienes generan la mayor cantidad de ingresos para los operadores de casino con sus apuestas.

