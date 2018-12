Decora el baño con flores Muchas veces el baño es un lugar que no nos acaba de convencer en cuanto a decoración, no sabemos muy bien qué colocar en él. Redacción Siglo XXI

martes, 11 de diciembre de 2018, 23:46 h (CET) Cualquier rinconcito de la casa se vuelve mucho más bonito si se coloca un ramo de flores en él. Verdaderamente las flores quedan bien en cualquier sitio, pero aún así tendemos siempre a colocarlas en los mismos lugar, por eso, os queremos dar distintas ideas de cómo decorar el cuarto de baño con flores.

Si todavía no has encontrado ese ramo que te robe el corazón, no te preocupes, puedes ir a visitar una floristería en Barcelona o en tu ciudad, para dar con ese ramo que te robe el corazón y seguro que encontrarás lo que estás buscando. Porque los ramos de flores son esos detalles que marcan la diferencia en un hogar.

Muchas veces el baño es un lugar que no nos acaba de convencer en cuanto a decoración, no sabemos muy bien qué colocar en él. Pues las flores y las plantas son una opción a tener en cuenta, además quedan preciosas y dan un toque estupendo. Te proponemos distintas ideas:

Jarrón: la idea más típica con la que puedes jugar es con un jarrón de flores en el lavabo. Aunque sea la idea que todos podamos imaginar, no quiere decir que no quede realmente bien, puedes jugar con las flores y con el mismísimo jarrón, dependiendo de a lo que le quieras dar más importancia y quieras que resalte más en tu baño.

Esquina: si tienes esa esquinita en tu cuarto de baño que no sabes qué hacer con ella, coloca una planta allí, la podrás elegir más grande o más pequeña dependiendo del tamaño de tu baño, pero te aseguramos que quedará espectacular allí.

Rincón: siguiendo con la idea anterior, algo que queda muy pero que muy bien, es dedicar un rincón completo a flores y plantas. Si las dimensiones de tu baño lo permiten, no dudes ni un momento colocar todas aquellas flores que te gusten en un mismo lugar, será un rinconcito de paz al que podrás acudir en esos días de más tensión. Un baño con agua caliente y a observar la belleza de tus flores y plantas.

Mesa auxiliar: si tienes un baño más pequeñito y tienes una de esas mesas auxiliares que necesitas en tu vida para mantener ordenado todo el baño, allí, en ella puedes colocar un pequeño jarrón con un ramo de flores de esos preciosos con las flores que más te gusten. Así tu pequeño baño tendrá ese toque distinto que lo hará encantador.

En la ventana: luz, mucha luz, esto siempre da media vida. Si tienes la suerte de tener una gran ventana en el baño que te regala una luz natural increíble, coloca allí un precioso ramo de flores y no podrás tener un lugar más bonito que ese.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

