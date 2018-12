Up SPAIN entrega un Cheque Solidario a AMES Comunicae

martes, 11 de diciembre de 2018, 16:11 h (CET) Up SPAIN, especializada en soluciones y beneficios sociales para empleados de todo tipo de empresas, que tiene como producto estrella Cheque Gourmet, entrega un Cheque Solidario a la Asociación de pacientes con Miastenia Up SPAIN sigue mostrando su lado solidario, recordando que sus valores se centran en el interés colectivo. El compromiso, la equidad, el emprendimiento, la innovación y la solidaridad, han ayudado a construir el Grupo desde hace más de 50 años y están completamente integrados en el proyecto estratégico de la compañía. La definición de sus valores, su traducción en normas y prácticas sociales y su implementación son el resultado de un trabajo colaborativo, en un enfoque más global llamado Cultura de grupo.

El pasado Mundial 2018, que terminó con la victoria de la selección francesa, supuso otra ocasión para demostrar el lado más humano del grupo Up. Se organizó un juego en el que cada uno de los trabajadores debía de acertar los resultados de los 64 partidos que se disputaron en tierras rusas. En la clasificación final de la iniciativa del grupo Up, el podio estuvo integrado por República Checa, Eslovaquia y España. El premio por quedar en 3ª posición (gracias a todos los puntos de los empleados de la filial española que participaron) fue de 1.000 € para una asociación local.

Se realizó una encuesta sobre la entidad a la que entregar esta donación y el resultado fue favorable a AMES (Asociación de Pacientes con Miastenia) con un 32,25 % de los votos.

En un acto celebrado en la sede central de Madrid, se entregó a Nieves Rodríguez (Vicepresidenta de AMES) el cheque de 1.000 €.

Fue un acto muy emotivo donde Mónica Torre, Directora de Recursos Humanos de Up SPAIN destacó el papel de AMES, “asociación con la que llevamos trabajando dese el año pasado, puesto que forman parte del proyecto Redondeo del Salario. Además, AMES se encuadra perfectamente dentro de uno de los marcos de la Fundación Up: la salud. Para nosotros AMES es una ONG especial puesto que su vicepresidenta es una antigua conocida nuestra y para muchos una amiga, puesto que fue trabajadora de Up SPAIN y precisamente fue la Miastenia la enfermedad que la impidió que siguiera trabajando con nosotros”, afirmó Torre.

“La entrega de este cheque es otra prueba más de que los valores del compromiso y la solidaridad, no son solamente unos rótulos escritos en una pared, sino que nos impulsan a realizar acciones en nuestro día a día”, concluyó Mónica Torre.

