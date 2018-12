Sound Tulum anuncia su programación completa

10 días de festival con los mejores artistas electrónicos del planeta. El festival contará en su nueva edición con Afterlife, Solomun + 1, Paradise, Black Coffee, Saga, Flying Circus, All Day I Dream, Frequencies, Dystopia y Epic Sound Tulum, el festival convertido en uno de los fenómenos recientes más destacados de la escena underground internacional, ha terminado de anunciar la programación completa de eventos para su segunda edición, la cual se desarrollará entre el 29 de diciembre y el 13 de enero en Tulum en el que es uno de los emplazamientos indígenas más exóticos y mágicos del mundo.

SAGA

Opening Party, 29 de diciembre. Bedouin presentará su renombrada serie internacional SAGA, acompañando al dúo estarán SIS, Guy Laliberté, Santiago García y The Soul Brothers.

FLYING CIRCUS

New Year's Eve, 31 de diciembre. Este estilo de vida, mentalidad y sueño, esta experiencia, este concepto más que evento despedirá el año contando con sus artistas favoritos: Audiofly, Brina Knauss, HVOB (live), Neo Human, Oliver Koletzki y Öona Dahl.

ALL DAY I DREAM

2 de enero. Para arrancar el 2019 con estilo Lee Burridge traerá su paraíso místico 'All Day I Dream' bajo 'A Magical Soirée' a Sound Tulum, le acompañarán Sébastien Léger y Newman.

PARADISE

3 de enero. Después de otra temporada histórica en Ibiza Jamie Jones aterrizará en la increíble belleza de la jungla encantada de Tulum llevando consigo a Joseph Capriati, Art Department, Serge Devant, David Berrie, y más artistas todavía por anunciar.

FREQUENCIES

4 de enero. La marca internacional se une con un evento inigualable que contará con las actuaciones de las figuras más importantes e influyentes del Techno a nivel mundial: Richie Hawtin, Ben Klock, Ellen Allien, Rødhåd y Fabio Florido.

SOLOMUN+1

5 de enero. Sound Tulum, Sonorus XX Winter Beach y Project Sound presentan Solomun +1 con Dixon, dos auténticos creadores de tendencias en una de las fechas más esperadas del festival.

DYSTOPIA

7 de enero. Esta experiencia inmersiva nacida en Ushuaïa Ibiza prepara su debut mexicano con la temática 'Hallucination', Luciano será el maestro de ceremonias al que acompañarán Jennifer Cardini, Nicola Cruz, Oceanvs Orientalis, Concert y más artistas por anunciar.

AFTERLIFE

9 de enero. El equipo de Afterlife, una de las principales marcas de música electrónica del mundo, ha realizado una selección absolutamente estelar para su evento: Adriatique, Âme, Mathame, Mind Against, Recondite (live), Return, Stephan Bodzin y, por supuesto, Tale Of Us.

BLACK COFFEE

12 de enero. Además del programa de eventos general el festival Sound Tulum ha agregado un evento íntimo, exclusivo y de capacidad reducida protagonizado por el sudafricano Black Coffee.

EPIC

Closing Party, 13 de enero. Esta marca de reciente creación tiene como propósito convertirse en un punto de encuentro incomparable de artistas, profesionales de la industria y público de ahí que Sound Tulum la haya escogido para el cierre de su segunda edición. The Martinez Brothers y The Black Madonna son los primeros artistas confirmados de una larga lista que se conocerá más adelante.

Sound Tulum lo ha conseguido, el festival mexicano ha logrado superar todas las expectativas que su excelente primera edición había generado y ahora sólo queda disfrutar del que sin duda será uno de los line-ups más recordados de la temporada.

Tickets a la venta vía: http://bit.ly/SoundTulumTickets