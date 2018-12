Un residencial en la prestigiosa Babson College, uno de los valores del Máster en Design Thinking de EAE Comunicae

martes, 11 de diciembre de 2018, 15:23 h (CET) El master de Design Thinking y Customer Experience de EAE se imparte en colaboración con Babson College. Babson College ofrece los mejores programas del mundo en emprendimiento, según los rankings generalistas de referencia como Financial Times EAE Business School incorpora en modalidad Executive el master de Design Thinking & Customer Experience para los profesionales seniors que quieran especializarse en esta área para dominar, definir y gestionar la correcta experiencia del consumidor, tanto a nivel del producto como del servicio, conocer las claves de planificación digital, además de las estrategias de éxito y adaptación de la empresa al nuevo ecosistema, profundizar en las nuevas herramientas de medición y optimización de los resultados y diseño de estrategias para la gestión de servicios integrales de logísticas y servicio al cliente en entornos de comercio electrónico B2C y B2B.

El plan de estudio tiene 70 créditos que se dividen en cinco bloques. El primero es de Contextualización para comprender el impacto de la digitalización en las empresas, sistematizar la innovación, diseñar un plan de adopción tecnológica y comprender el papel fundamental que juegan en estos procesos las metodologías de innovación. El segundo módulo es el de Design Thinking para desarrollar las habilidades y competencias necesarias para aplicar esta metodología; en tercer lugar está el bloque de Customer Experience para tener una visión estratégica asociada a la experiencia del cliente, cómo mejorarla, identificar su diagnóstico, y saber aplicar las herramientas fundamentales.

Por último, los alumnos tendrán que realizar los Minors, asignaturas optativas que no tienen por qué estar relacionadas con el área de conocimiento principal que fomentan la transversalidad del programa; y el Trabajo Final de Máster en el que los grupos proponen una solución a una necesidad y reto real establecido por una empresa colaboradora del máster.

El máster está dirigido por Yolanda Alfaro, licenciada en Sociología y especialista en Métodos y Técnicas de Investigación por la Universidad Complutense de Madrid. También ha cursado estudios de postgrado en Operaciones en el ICEMD y MBA en Economía Digital y Nuevos Modelos de Negocio en la Escuela de Organización Industrial.

Cuenta con 18 años de experiencia en el sector de la investigación, la analítica y la estrategia. Actualmente trabaja como Directora de Consultoría en la multinacional Globant, fundamentalmente en proyectos de transformación digital de empresas del sector financiero. Con anterioridad, ha trabajado en Orange como responsable de investigación en las áreas de Diseño de Experiencia de Cliente y de analítica e investigación en las áreas de Operaciones e I+D. Su carrera profesional se ha desarrollado fundamentalmente en España, pero ha colaborado activamente en diversos proyectos en Latinoamérica y Europa.

Acuerdo con Babson College

Uno de los valores a destacar del master de Design Thinking & Customer Experiance de EAE es que se imparte en colaboración con Babson College a través del programa 'Babson Collaborative', del que EAE es miembro. Babson College ofrece los mejores programas del mundo en emprendimiento, según los rankings generalistas de referencia como Financial Times, y según los rankings especializados, como los de Entrepreneur Magazine o The Princeton Review.

Además, el alumno tiene la opción, al finalizar el periodo lectivo, de realizar una estancia residencial de una semana de duración en Babson College (Boston, MA, EE.UU.). Babson College dispone de cuatro campus, todos ellos en EE. UU.: Boston, San Francisco, Miami y Wellesley. En el año académico 2015-2016, se formaron en Babson más de 2.100 estudiantes de pregrado y 900 estudiantes de posgrado, representando a más de 80 países.

El master también incluye actividades como paneles de expertos, visitas a centros y empresas de referencia, charlas magistrales de invitados especiales y exposiciones de casos reales contados por sus protagonistas. El contenido tiene un alto foco empresarial por el que prima un componente práctico y experiencial basado en talleres, casos de estudio, roleplays; dinámicas grupales, competiciones gamificadas en las que aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar habilidades competenciales. Adicionalmente, se trabajarán técnicas y métodos del Design Thinking como el storytelling, brainstorming, matriz 2x2, mapa de empatía, divergencia y convergencia, sombreros o inmersión, entre otros.

El plan de estudios del máster se desarrolla conjuntamente con el Consejo Asesor del área de Marketing y Comunicación, formado por profesionales de empresas como Unilever, Sony, Mango, Nielsen, Nissan, OgilvyOne, Heineken, Endesa, BP, La Caixa o Dockers, entre otras.

Por último, las ideas y proyectos innovadores de los alumnos pueden contar con EAE Lab, que ayuda al alumno a desarrollar e negocio e identificar sus ventajas competitivas para hacerlo crecer.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.