Llega a España GetService.es, el portal para encontrar y ofrecer servicios

martes, 11 de diciembre de 2018, 13:07 h (CET) Encontrar a los mejores profesionales para una tarea concreta suele ser una misión en ocasiones complicada. Es por este motivo, que GetService.es llega a España con el objetivo de aportar la solución para cualquier problema doméstico y empresarial GetService.es nace como una plataforma innovadora del sector de servicios. El portal web ofrece sus prestaciones de forma rápida, gratuita y en tres idiomas. De este modo, ni profesionales ni clientes tendrán la necesidad de gastar en publicidad.

Este nuevo producto online está destinado a un gran número de servicios domésticos como de construcción y reformas (cerrajería, electricistas, fontaneros, albañiles, pintores, etc.), instalación y reparación (aire acondicionado, alarmas, tecnología Smart house, Internet y más.).

Además, también se pueden encontrar profesionales para mantenimiento de piscinas, fabricación y reparación de muebles, tapicería, instalación y reparación de electrodomésticos y multitud de necesidades más que son habituales en el hogar.

Otro tipo de servicios que ofrece esta plataforma están más enfocados a las necesidades de los clientes y no tanto de su casa. Algunos como transporte (traslados, mensajería, mudanzas, compartir coche, etc.), cocineros, canguros y personal sanitario.

Por último, también ofrecen soluciones destinadas al sector laboral y académico e incluso para el ocio. Se pueden encontrar desde asistentes virtuales, asistencia informática, profesionales en organización de eventos, etc. hasta servicios turísticos, de alquiler de inmuebles, de fotografía y video y de bienestar.

Para necesidades de mayor relevancia, GetService.es también pone a disposición de sus clientes la posibilidad de contratar servicios financieros, fiscales y legales de una forma rápida y sencilla.

Funcionamiento de la plataforma

En primer lugar, los interesados en encontrar servicios deben completar una solicitud y el sistema se encargará de notificar a los profesionales de la región correspondiente y de la categoría escogida.

Posteriormente, el cliente será el encargado de escoger entre los distintos presupuestos que los técnicos le facilitan a través de la plataforma, según los criterios de importancia que ellos mismos elijan.

Una herramienta innovadora dentro de su campo

En comparación con otros sitios webs similares en el mercado español, GetService.es funciona en tres idiomas por lo que las solicitudes y perfiles se muestran en el idioma del usuario y se traducen a otros automáticamente. Cuenta, además, con una extensa cantidad de categorías por lo que se pueden tener todos los servicios en una misma plataforma.

Otra diferencia con otras empresas es el sistema de ‘calificación estrella’ para profesionales y clientes de GetService.es. Existe la posibilidad de puntuarse entre ellos en una escala de hasta cinco estrellas y pueden dejarse comentarios, lo que facilita la elección de los usuarios entre sí. También se pueden intercambiar mensajes y archivos durante la ejecución de la solicitud, facilitando una mejor comunicación.



Enlace para el sitio web: https://getservice.es/es/

