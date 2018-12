La aerolínea Flybe elige a Fujitsu e InSite para llevar la gestión de sus documentos a la nube Comunicae

martes, 11 de diciembre de 2018, 11:19 h (CET) La colaboración con InSite Data Systems permite a Flybe mejorar los tiempos de trabajo en su flota PFU (EMEA) Limited, la compañía de Fujitsu líder mundial en la fabricación de escáneres, ha sido elegida por la aerolínea Flybe para mejorar la gestión de documentos de actualización importantes dentro de su división de mantenimiento, reparación y revisión (MRO, por sus siglas en inglés). Integrado en el software de gestión de documentos DocuStore, del proveedor de soluciones InSite Data Systems, el Fujitsu N7100 permite a los equipos de trabajo escanear, revisar y aprobar documentos importantes en papel en menos de 24 horas.

DocuStore está diseñado para capturar documentos de una amplia variedad de fuentes. Su implementación en Flybe servirá para capturar información vital procedente de la documentación sobre mantenimiento existente en la división de MRO, permitiendo a los ingenieros subir, gestionar y revisar documentos desde la nube de forma rápida y segura.

Cada vez que un avión entra en el área de mantenimiento para revisión y reparación, se generan grandes volúmenes de documentos que deben almacenarse y gestionarse de manera eficiente. Estos documentos de mantenimiento, gestionados a través de DocuStore, son de carácter crucial y, si se pierden, el avión no puede volver a ponerse en servicio. Por tanto, mejorar el flujo de trabajo y las eficiencias de este proceso no sólo es importante de cara a que el profesional ahorre tiempo y se aceleren los procesos de aprobación, sino que también disminuye el riesgo de perder o extraviar documentos, lo que tendría un coste interno significativo.

La combinación de la solución de DocuStore con los dispositivos de PFU (EMEA) Limited ofrece una experiencia de usuario ágil, intuitiva y sin necesidad de aprendizaje previo, que permite clasificar y almacenar la información en función de las necesidades. Así, los ingenieros aeronáuticos pueden concentrarse en su trabajo y no en tareas de manejo de documentos. Las capacidades de captura, identificación y procesamiento de la solución DocuStore hacen que sea el propio sistema el que gestione este proceso con un registro de auditoría completo en el que se indica quién escaneó, revisó y aprobó cada documento.

Sobre esta colaboración, Nicholas Gorton, responsable de soporte en producción de Flybe, comenta: “En Flybe buscábamos mejorar nuestro control de documentos en dos aspectos. Por un lado, necesitábamos un método más rápido de captura electrónica de los documentos y, además, una función de búsqueda más sencilla en cuanto a uso. La mejora tanto a la hora de escanear como archivar documentos fue inmensa. Pudimos optimizar la entrega de datos de mantenimiento a nuestros clientes, pasando de un plazo de 20-30 días a 24 horas. La calidad del escaneado ha hecho que nuestra capacidad de búsqueda de documentos impacte positivamente en nuestra eficiencia. Y eso que el hangar es un lugar concurrido en el que se digitalizan documentos mediante escáner con bastante frecuencia y, a menudo, se hace desde diferentes orientaciones. El dispositivo N7100, de Fujitsu, aparte de ser resistente y fácil de usar, facilita esta tarea sin que tenga que intervenir una persona para ello”.

“Cuando Flybe pidió a InSite diseñar un sistema con el que capturar documentos directamente desde la zona de servicio de las aeronaves, nos pusimos en contacto inmediatamente con PFU para proporcionar el hardware de captura”, señala Nimesh Desai, director de implementaciones de InSite. “El hecho de poder conectar el Fujitsu N7100 a la red sin tener un PC hizo que se integrara perfectamente con la arquitectura thin-client de Flybe. Asimismo, la posibilidad de personalizar la interfaz de la pantalla táctil nos permitió ofrecer una experiencia de usuario sencilla y eficiente. Gracias a su diseño compacto y precio, pudimos instalar un conjunto distribuido de escáneres que garantizase la captura completa de los documentos, eliminando el riesgo de pérdidas y acelerando los procesos de aprobación”.

“Para Flybe, cualquier retraso que afecte a la red de aviones puede tener importantes repercusiones en su negocio, por lo que resulta vital que el servicio de mantenimiento de aeronaves funcione lo mejor posible”, explica Jesús Cabañas, director regional de PFU (EMEA) para Iberia. “En un escenario cada vez más competitivo, es fundamental que los negocios proporcionen servicios de gran calidad a sus clientes de manera oportuna. A través de nuestro trabajo con InSite, hemos conseguido que el área de MRO reduzca el tiempo de trabajo en aeronaves de tres semanas a un solo día”.

