EVBox líder de soluciones de recarga según un prestigioso estudio de mercado

martes, 11 de diciembre de 2018, 09:31 h (CET) El estudio Navigant Research Leaderboard evalúa la estrategia y la ejecución de los 15 proveedores líderes de redes públicas de recarga y servicios de recarga para vehículos eléctricos que operan en Norteamérica y Europa Hoy, EVBox, una de las principales compañías de soluciones de recarga para vehículos eléctricos, anunció con orgullo que ha quedado en primera posición en el estudio de mercado Navigant Research Leaderboard: Compañías de red de recarga de vehículos eléctricos. Basado en 12 criterios relacionados con la estrategia y la ejecución, EVBox recibió la calificación más alta.

EVBox sumó 78 puntos en el Leaderboard, reclamando su lugar en la categoría de 'Líderes' (75 puntos mínimo). Navigant resaltó algunas razones que situaron a EVBox a la cabeza del ranking:

Impulsar el desarrollo de soluciones de recarga escalables y liderar proyectos innovadores como la recarga inalámbrica.

La adopción temprana del OCPP, asociándose con partners como EV Connect o NewMotion.

Alianzas estratégicas con compañías fotovoltaicas como IBC Solar, apostando por la energía limpia.

Su empresa matriz, ENGIE, involucrada activamente en energía para hogar, movilidad y servicios inteligentes para ciudades, aporta un gran potencial al crecimiento de EVBox. Kristof Vereenooghe, CEO de EVBox:​ "No hay duda de que nos sentimos muy orgullosos de nuestra posición líder en el Leaderboard de Navigant. Navigant describe como ‘Líderes’ a las compañías con soluciones de recarga excepcionales, alianzas estables y un modelo de negocio sostenible. Cada día todo nuestro equipo de EVBox trabaja duro para dar a nuestros clientes la mejor experiencia de recarga posible, por lo que es fantástico comprobar que este esfuerzo es reconocido por una fuente independiente y acreditada como Navigant".

Sobre el estudio Leaderboard

El Leaderboard ofrece una evaluación de los 15 principales agentes del mercado de soluciones de recarga. Las compañías analizadas deben operar en la red de recarga pública bajo su propio nombre y contar con un mínimo de 1.000 puntos de recarga. Todos los fabricantes mencionados fueron comparados en función de 12 criterios diferentes entre los que se incluyen la visión, la estrategia de mercado, los socios, la innovación, la estrategia de marketing y la cartera de productos.

Sobre EVBox

EVBox es el líder mundial en soluciones de recarga para vehículos eléctricos. Con más de 60.000 puntos de recarga instalados, 700 puntos de recarga rápida, a lo largo de 45 países en todo el mundo, EVBox lidera la movilidad sostenible desarrollando soluciones innovadoras para la recarga de vehículos eléctricos. EVBox cuenta con oficinas en Ámsterdam, Copenhague, Oslo, Madrid, París, Nueva York y San Francisco, entre otras.

Desde marzo 2017, EVBox es parte de ENGIE. In 2018, EVBox adquirió al fabricante de estaciones de recarga ultra rápida EVTronic, sumando así 700 puntos de recarga rápida instalados a su red europea.

