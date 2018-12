PlayStation lanza el videojuego de 'Tu cara me suena' Desarrollado por el estudio WildSphere Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 11 de diciembre de 2018, 08:38 h (CET)

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) anuncia que ya está disponible Tu Cara Me Suena, el videojuego tanto en formato físico como en digital, a un precio de 19,99 euros. El título ha sido desarrollado por el estudio español WildSphere, en colaboración con Gestmusic y ATRESMEDIA, dentro del programa de desarrollo local PlayStation® Talents Alianzas, una iniciativa para apoyar la creación de videojuegos en nuestro país y ha sido desarrollado, en exclusiva para PlayStation®4 (PS4™), en las instalaciones de Lanzadera, en Valencia, en la cual el equipo ha contado con un espacio para su desarrollo.

Los jugadores podrán disfrutar de hasta 19 de las canciones interpretadas en el famoso programa de Antena 3, con artistas de la talla de Carlos Baute, Marta Sánchez o Miguel Bosé, y deberán luchar por obtener los 12 puntos. El usuario podrá vivir la experiencia de un participante de Tu Cara Me Suena o interpretar con un amigo los mejores duetos del programa. Hasta ocho jugadores podrán competir en el “modo reto”, cantando frente a sus amigos los mejores duetos del show, o seleccionar un tema en el modo Fiesta.

Los usuarios podrán jugar usando su smartphone o tableta como micrófono, descargando la aplicación gratuita compatible con dispositivos Android y próximamente en iOS. Además, el título también podrá jugarse con los diferentes micrófonos USB compatibles con la consola PS4™.

Tu Cara Me Suena, el videojuego está disponible desde hoy en exclusiva para PlayStation®4, tanto en formato físico como en digital, a través de PlayStation®Store, a un precio de 19,99€. El título forma parte de la categoría de juegos sociales PlayLink™.

