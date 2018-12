El Betis supera al Rayo y acecha los puestos europeos Mayoral salva 'in extremis' al Levante en la locura goleadora de Ipurua (4-4) Redacción Siglo XXI

lunes, 10 de diciembre de 2018, 00:15 h (CET) El Real Betis ha superado este domingo por 2-0 al Rayo Vallecano, con goles de Giovani Lo Celso --de penalti-- y de Sidnei Da Silva, para acechar así los puestos europeos de LaLiga Santander, cuya decimoquinta jornada ha vivido el loco empate entre SD Eibar y Levante UD (4-4) junto al triunfo del Real Valladolid en campo de la Real Sociedad (1-2).



En el estadio Benito Villamarín, para el duelo que cerró la sesión dominical en Primera División, el Betis mostró una buena imagen para batir a un Rayo peleón aunque en horas bajas. Así, los vallecanos encajaron su novena derrota del curso liguero para continuar penúltimos, con 10 puntos.



Enfrente, Lo Celso marcó esa pena máxima en el minuto 59, previa consulta del árbitro Martínez Munuera al VAR. El talentoso centrocampista argentino mandó con temple la pelota a las mallas, engañando al portero Stole Dimitrievski. Y Sidnei, en el min. 76, sentenció en favor de los verdiblancos con una jugada individual repleta de recortes desde la banda izquierda, hasta conectar un tiro raso que batió al guardameta macedonio.



Justo por delante del Betis en la tabla, aunque con los mismos puntos, se sitúa el Levante, que esquivó la derrota en el Municipal de Ipurua gracias a un tanto de Borja Mayoral en el minuto 91. En un inicio frenético, Sergi Enrich adelantó a los locales (8') y de inmediato igualó José Luis Morales.



Rober Pier puso el 1-2 en el 25', aunque en la segunda parte remontó el Eibar con un gol de Gonzalo Escalante y un doblete de Charles Dias --el primero, de penalti--. No obstante, los granotas no perdieron la fe y hallaron premio con el 4-3, autogol de Paulo André, y con el definitivo 4-4 del canterano madridista. Esto dejó al conjunto eibarrés decimocuarto, con 19 puntos.



Por otra parte, el Valladolid recuperó la senda del triunfo en LaLiga mes y medio después. Los pupilos de Sergio González, ahora en la mitad de la tabla con 20 puntos, doblegaron en Anoeta a una Real Sociedad bastante fallona y que cayó hasta la decimotercera plaza liguera (19).



Toni Villa inauguró el marcador al cuarto de hora, con un derechazo fuerte y alto, nada más haberse colado en el área por el lado diestro. Inapelable para el portero 'txuri urdin', Miguel Ángel Moyà, que sí falló en el minuto 54 con una mala salida que aprovechó Antoñito para hacer el 0-2. La diana de Mikel Oyarzabal, en el 62' y tras un barullo a balón parado, redujo distancias pero no evitó el tropiezo donostiarra.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 15.

-Viernes.

Leganés - Getafe 1-1.

-Sábado.

Atlético de Madrid - Alavés 3-0.

Valencia - Sevilla 1-1.

Villarreal - Celta 2-3.

Espanyol - Barcelona 0-4.

-Domingo.

Eibar - Levante 4-4.

Huesca - Real Madrid 0-1.

Real Sociedad - Valladolid 1-2.

Betis - Rayo Vallecano 2-0.

-Lunes.

Athletic - Girona. Prieto Iglesias (C.Navarro) 21:00.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPO J G E P GF GC PTS.

1. Barcelona 15 9 4 2 41 19 31.

2. Sevilla 15 8 4 3 27 16 28.

3. Atlético de Madrid 15 7 7 1 21 10 28.

4. Real Madrid 15 8 2 5 23 19 26.

5. Alavés 15 7 3 5 18 17 24.

6. Levante 15 6 4 5 27 25 22.

7. Betis 15 6 4 5 16 17 22.

8. Getafe 15 5 6 4 16 12 21.

9. Girona 14 5 6 3 17 16 21.

10. Espanyol 15 6 3 6 17 20 21.

11. Celta de Vigo 15 5 5 5 28 24 20.

12. Valladolid 15 5 5 5 13 15 20.

13. Real Sociedad 15 5 4 6 18 18 19.

14. Eibar 15 5 4 6 19 23 19.

15. Valencia 15 3 9 3 12 12 18.

16. Leganés 15 4 5 6 15 19 17.

17. Villarreal 15 3 5 7 15 19 14.

18. Athletic Club 14 1 8 5 14 23 11.

19. Rayo Vallecano 15 2 4 9 15 30 10.

