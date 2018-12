Tendencias para decorar en esta Navidad

El 73% de los españoles elige el puente de la constitución para decora su casa para Navidad, y de estos, un 46% compra algún tipo de adorno para decorar su casa en estas fiestas y un 21% realiza algún tipo de reforma para adecuar su hogar para estas fiestas tan familiares, afirma la plataforma Habitissimo. Y es que es inevitable que durante el mes de diciembre, a la mayoría de españoles, quieran decorar su casa con detalles navideños y elijan este puente para hacerlo. Si aún no lo has hecho o esperas a éste puente para hacerlo, Habitissimo te ofrece una serie de ideas para acertar con la decoración y no acabar siendo un hortera, al menos en decoración. Pero antes de comenzar debes tener muy presente que la decoración debe ir acorde con el estilo de vida, gustos etc., y en consonancia con el espacio que ocupará, - que sume, pero que no reste a la decoración de tu hogar-.

Blanco, verde y rojo, los colores que invaden la Navidad Pocas cosas están tan claras en la Navidad como que sus colores estrella son el blanco, verde y rojo. Pero deberemos escoger cuidadosamente dónde colocar estos colores, ya que no se deben mezclar más de 2 o 3 colores en el mismo espacio.

Nuestro consejo es que combines blanco y rojo y reserves el verde solo para el árbol de Navidad. El blanco es el color de moda en nuestros hogares, gracias al auge del estilo nórdico y, además, es una apuesta segura gracias a que equilibra y aporta tranquilidad. Si a eso añadimos el color rojo incorporaremos una dosis de pasión y conseguirás romper hasta con el detalle más monótono.

El árbol de navidad, el gran protagonista El árbol es, sin lugar a dudas, uno de los elementos más representativos de la Navidad. Si no dispones de demasiado presupuesto para uno natural, los hay artificiales de calidad estética.

Es importante que sus proporciones sean adecuadas al espacio disponible y que busquemos un rincón –preferiblemente en la entrada o el salón– en el que no entorpezca el paso. Si quieres que tu árbol brille tanto de día como de noche, deberás utilizar adornos de un mismo color e incluso puedes atreverte a hacer composiciones con botellas de cristal y acebo, un elemento muy navideño.

Aunque normalmente con la decoración de Navidad optamos por seguir un estilo muy tradicional. No obstante, hay diversas opciones más innovadoras. Puedes cambiar el tradicional árbol de Navidad por uno hecho con ramas secas, con palés o hasta con una guirnalda de luces.

La iluminación es la clave La luz durante estas fechas, iluminará nuestros espacios en las frías noches del invierno, por ello tiene que estar cuidadosamente escogida. Debemos saber que queremos acentuar con ella, pudiendo ser la luz cálida o fría. Por ello tenemos que tener muy presente que la luz cálida debe ir acompañada de decoraciones en tonos cálidos, marrones, rojos, ocres, dentro de esa gama podemos elegir cualquier temperatura de color. En cambio, si la decoración que tenemos en nuestro espacio o vivienda, es más bien en tonos fríos, deberemos acentuarla con luz fría, para sacarle el mayor partido posible.

La luz del árbol es el tipo de iluminación más convencional. Lo más importante es elegir adecuadamente el color de las luces. Pueden ser blancas, amarillas, multicolores... Tómate tu tiempo y visualiza tu salón antes de coger las primeras luces que veas en la tienda. De ellas dependerá tu bienestar en una temporada. Si el color del salón es de tonos suaves, puedes mantener la armonía con luces blancas; si, por el contrario, es de estilo industrial, unas luces amarillas le irán fantásticas. Las multicolores suelen gustar mucho a los niños y dan una luz y color a la estancia que completarán el ambiente festivo.

Mesa iluminada:La mesa es otro «plato fuerte» de la Navidad, ya que, si echamos cuentas, pasamos más tiempo alrededor de la mesa comiendo que en el exterior. Aunque la decoración de la mesa pueda ser «excesiva», la iluminación debe ser sutil. La combinación de pequeñas bombillas o velas será tu mejor aliado, dando como resultado una luz tenue y cálida que hará que las sobremesas sean largas y agradables. Añade botes de cristal, de distintos tamaños, con velas o farolillos y crearás tendencia.

Destacar, que existen muchas empresas de jardinería, estudios de decoración y empresas de iluminación ayudan a crear un entorno navideño en empresas, oficinas, centro comerciales, hoteles o viviendas. Los expertos decoradores visitan el lugar y asesoran sobre las tendencias en cuanto a decoración, iluminación e incluso aroma navideño que mejor ayude a crear una escena llena de encanto y ofreciendo una experiencia sensorial que estimula los cinco sentidos. La empresa se ocupa de todo sin que el cliente (particular o empresa) tenga que preocuparse por nada. Una vez que terminen las fiestas, la empresa se encarga de que todo vuelva a su estado habitual desapareciendo la decoración navideña de una forma fácil, ágil y rápida.