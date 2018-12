El Collar Antiparasitario de Scalibor Es de fácil uso y sirve para múltiples razas, tamaños y edades Redacción Siglo XXI

jueves, 6 de diciembre de 2018, 00:00 h (CET) Tomar la decisión de poseer a un animal como mascota o compañero es también adquirir ciertas responsabilidades para con él. Las atenciones alimenticias y médicas representan unas de las más grandes obligaciones que conlleva tener un amigo peludo, como es el caso de los canes.

Los perros pueden llegar a convertirse en los mejores amigos del hombre, para muchos hogares más que una mascota, un perro es un miembro más de la familia. Estos tiernos animales tienen la capacidad de robar el corazón de hasta los más escépticos.

Desde su nacimiento y durante la crianza los canes son animales que están propensos a adquirir y desarrollar distintos organismos malignos como los parásitos. Entre los más comunes de estos se encuentran los ácaros, tal es el caso de las pulgas y garrapatas. A la larga estos pueden causar infecciones y otras enfermedades que, de no ser correctamente tratadas, pueden ser mortales.

Un cuidado para todos los miembros de la familia A lo largo de la vida tu amigo perruno puede sufrir de distintas enfermedades parasitarias que también pueden afectar a los miembros humanos de la familia. Existen distintos tratamientos químicos para tratar dichas patologías que consisten en inyecciones, suspensiones orales, lavados con soluciones, entre otros, la mayoría demasiado abrasivos para la piel de los canes.

Sin embargo, actualmente existen otras opciones en el mercado como el collar antiparasitario de Scalibor. Esta es una opción eficaz que no interviene con la capacidad motora del animal ni afecta su salud de ninguna manera. Todo lo contrario, de hecho este collar ha tenido gran éxito por su excelente calidad y buen funcionamiento.

¿Cómo funciona el collar antiparasitario de Scalibor? Actúa de forma repelente, protegiendo así incluso hasta de los mosquitos transmisores de la leishmaniosis canina,también de pulgas y garrapatas. Su efecto es de anti alimentación, por lo que el collar evita que los parásitos se adhieran a la piel y en caso de que llegasen a hacerlo, no puedan picar al can.

Scalibor se diferencia de otras marcas porque ha desarrollado una tecnología capaz de proteger al perro durante 6 meses, e incluso más. Adentro del collar, se aloja un compuesto conocido como deltametrina. Este es el responsable de eliminar los parásitos, se distribuye por medio del roce de forma directa, creando una capa protectora en toda la superficie lipídica del perro.

Confía en Scalibor Elegir esta opción como tratamiento contra las infestaciones de los distintos parásitos que pueden acechar a tu perro es una muy buena decisión. Este collar no posee contraindicaciones y está avalado en España por los organismos competentes de sanidad. Ha sido 100% probado y es recomendado por los médicos veterinarios.

El collar antiparasitario de Scalibor ha propiciado la salud de millones de perros en el mundo y brindado la tranquilidad de sus propietarios. Es de fácil uso y sirve para múltiples razas, tamaños y edades.

No tienes que preocuparte de sobre medicar a tu perro u olvidarte de colocar el tratamiento contra los parásitos. El collar de Scalibor hace todo por ti, le brinda al can la cantidad necesaria de deltametrina diariamente por 6 meses. Asimismo, evita el contagio de nuevos parásitos durante dicho tiempo.

