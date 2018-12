Maniobras al volante que te pueden salvar la vida Se recomienda utilizar el freno junto a suaves movimientos de dirección Redacción Siglo XXI

martes, 4 de diciembre de 2018, 23:20 h (CET) A 120 kilómetros por hora se recorren de 70 a más de 100 metros desde que se presiona el pedal del freno hasta que el vehículo se detiene por completo, una distancia que marca la seguridad en nuestra frenada. Éste y otros conceptos han sido ampliamente explicados en la jornada de conducción segura que Northgate Renting Flexible ha realizado hoy para sus clientes.



El operador, especialista en soluciones flexibles de movilidad para empresas, tiene una larga trayectoria en materia de seguridad vial, realizando jornadas como ésta, que promueve la seguridad al volante entre sus conductores. El objetivo es que sus clientes conozcan de primera mano las principales técnicas de conducción segura, para tener así pericia ante ante cualquier imprevisto en la carretera.



La Escuela del RACC en Madrid, ha sido el escenario escogido por Northgate para llevar a cabo esta jornada donde se ha mostrado que el uso correcto del freno puede salvar vidas en caso de necesidad. Es una herramienta de seguridad que se activa en cuestión de segundos tras detectar el peligro, por ello, saber cómo utilizarlo y cómo reacciona el freno en el vehículo es clave para la seguridad.



La jornada ha arrancado con una clase teórica impartida por los técnicos especialistas del RACC, que indicaron las claves de los que tiene que ser una conducción segura con un vehículo industrial y de trabajo. El freno, como protagonista de la sesión y elemento clave de seguridad, ha centrado gran parte de la formación, en la que se explicado que en los vehículos que llevan ABS se puede pisar sin miedo el pedal a fondo, ya que no bloquean la dirección. Por ello, se recomienda utilizarlo junto a suaves movimientos suaves de dirección para lograr el desvío de la posible colisión.



Además, se destacó que el freno no sirve de nada si durante la conducción no se respeta y mantiene la distancia de seguridad apropiada con el resto de los vehículos, aspecto que los clientes de Northgate Renting Flexible pudieron comprobar durante la parte práctica de freno en distintas situaciones simuladas en el entorno de la escuela del RACC.



Durante la sesión formativa los alumnos se pusieron al volante de los vehículos de Northgate Renting Flexible en el circuito madrileño, para realizar maniobras clave de seguridad como la frenada de emergencia, el control de estabilidad y el subviraje. Por último, también se llevó a cabo la prueba ALCE, uno de los mejores ejercicios para analizar y comprobar el comportamiento del vehículo ante una situación de riesgo, como es la maniobra de esquiva y el cambio brusco de trayectoria, que exigen rapidez y seguridad al volante.

