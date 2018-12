Crece el riesgo global de guerra comercial, descontrol de la política monetaria y volatilidad del petróleo El último informe "Economic Outlook" descarta una desaceleración en China Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 3 de diciembre de 2018, 00:03 h (CET) De acuerdo con el último Economic Outlook difundido por Crédito y Caución, los riesgos que amenazan la solidez del crecimiento y el comercio global en 2018 han crecido desde su informe de primavera. “Los riesgos para nuestras previsiones económicas han aumentado en los últimos seis meses. La guerra comercial entre Estados Unidos y China se desarrolla a medida que el repunte de la bolsa estadounidense comienza a tambalearse. El crecimiento de los emergentes ya está bajo presión debido al ajuste de la Reserva Federal y la probabilidad de que la política monetaria cause una turbulencia en el mercado financiero mundial sigue aumentando. Las tensiones geopolíticas crecen a medida que aumenta el riesgo de un ajuste al alza del precio del petróleo. El único riesgo que se ha reducido es el de un aterrizaje forzoso en China”, dice el informe.

La proliferación de la guerra comercial es el principal riesgo global, de acuerdo con el análisis de la aseguradora de crédito líder en España. Si Estados Unidos implementa aranceles más altos sobre las importaciones chinas o expande los aranceles actuales a otros productos, China responderá con contramedidas. “La mayor proliferación también puede darse en caso de que la Administración de Estados Unidos se aparte de la tregua con la Unión Europea y comience a imponer aranceles. El crecimiento global sufriría un serio golpe, claramente superior al 0,5% em 2018 y al 0,8% en 2019 en comparación con una guerra comercial más moderada”, dice el informe difundido por Crédito y Caución.



El segundo mayor riesgo global para las previsiones de la aseguradora tiene que ver con una política monetaria descontrolada de Estados Unidos, para combatir posibles efectos de la guerra comercial como un crecimiento de la inflación o una caída de la demanda, que tendría efectos en la economía global. Además, crece el riesgo de una gran corrección de los mercados financieros, que afectaría especialmente a los mercados emergentes; las incertidumbres geopolíticas derivadas de la ruptura de Estados Unidos con sus aliados tradicionales y las tensiones intraeuropeas; y la volatilidad del precio del petróleo.



El riesgo de un aterrizaje duro del motor asiático es el único que se reduce en el análisis de Crédito y Caución, a pesar del recrudecimiento de la guerra comercial con Estados Unidos. “Las autoridades chinas han demostrado ser capaces y están dispuestas a defender los objetivos de crecimiento del PIB establecidos para su economía. Por lo tanto, consideramos poco probable un aterrizaje forzoso de la economía china, entendida como un crecimiento del PIB entre el 4% y el 4,5%. Aun así, los estímulos para lograr el crecimiento aumentarán las vulnerabilidades financieras. Eso obligará a las autoridades chinas a tomar medidas más agresivas para restringir el crecimiento del crédito en el futuro, lo que traerá de nuevo la posibilidad de un aterrizaje duro. Por eso, no podemos descartarlo”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.