¿Quién habla hoy de castidad? Las palabras castidad, pecado, fornicación, lujuria, parecen haber sido descatalogadas, suprimidas Francisco Rodríguez

lunes, 3 de diciembre de 2018, 00:00 h (CET) Se habla mucho de sexualidad, se quiere incluso incluirla en la educación infantil a cargo del estado, pero se silencia la palabra castidad como obsoleta y descatalogada, cuando ella significa nada menos que la integración lograda de la sexualidad en la persona. La virtud de la castidad entraña la integridad de la persona y la integridad del don de la propia vida.

La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí en una verdadera educación de la libertad humana, pues la libertad, que nos constituye como personas, exige que seamos capaces de someter nuestras pasiones y deseos a un riguroso control de la razón, la que nos permite distinguir en cada elección lo que está bien o lo que está mal.

En la medida que conseguimos nuestra integridad, renunciando a las pasiones, podremos irnos constituyendo en un auténtico don para ofrecerlo puro y valioso bien en el matrimonio, bien en la vida consagrada a Dios y a los demás. Lo mismo que los atletas se entrenan para alcanzar difíciles metas o los que dedican su esfuerzo al estudio y la investigación para avanzar en el conocimiento necesitan someterse a una exigente disciplina, todos necesitamos de la castidad simplemente para ser personas íntegras.

Frente a las avasalladoras llamadas a gozar sin limitaciones de todos los placeres, especialmente los de la carne, hay que proponer el ejercicio de la castidad como única vía para realizarnos como personas auténticas.

Seguramente habrá muchos que la castidad la asocian con los votos monásticos, castidad, pobres y obediencia, sin relación alguna con nuestra vida de cada día. Craso error. La castidad es una virtud que necesitamos ejercitar para obtener una vida más plena.

Lo contrario de la castidad es la lujuria que se nos ofrece con el máximo refinamiento para atraernos a la fornicación y fornicar es un pecado, aunque creamos que todo esto está pasado de moda y que lo que impera hoy es gustar de todos los placeres, “comamos y bebamos que mañana moriremos”.

La caída de la nupcialidad: poca gente se casa y muchos se casan y se descasan con más de cien mil divorcios al año, las acusaciones de machismo desde un feminismo feroz y combativo o la violencia intrafamiliar, hasta el asesinato, quizás habría que buscar sus causas en el deseo inmoderado de placer y en el olvido y rechazo de las virtudes que pueden hacernos personas cabales e integras.

Ahora todo el mundo quiere aparecer como “progre” lo cual implica aceptar los dogmas que está imponiéndonos la progresía sin ninguna autoridad para ello, consumir y consumir de todo, aunque sea nocivo: sexo, droga, pornografía, imágenes lascivas a domicilio, espectáculo, etc. etc.

