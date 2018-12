Sé amor Un poema deAurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

domingo, 2 de diciembre de 2018, 14:01 h (CET) Sé amor, libre como el viento

las mejillas me toca

y yo pienso en él

de quien no puedo aún ser su entrega.



Sé amor,

nunca te sientas culpable

que el poeta falló

amando algo que no existe

y los que le han seguido

peor han sido.



Te quiero Dios,

pero me siento sucia,

tengo miedo perder lo que quiero

y por ello pido ahora,

por eso sólo.



Sé amor, aunque no puedas,

aunque te cueste,

aunque te pese,

aunque te sea difícil,

