El Noia saca tajada de Amate (4-4) Un error de Cidao propicia que el Betis Futsal se deje dos puntos de forma inesperada ante un equipo gallego que hizo méritos Victor Diaz

@VictorVictoris3

viernes, 30 de noviembre de 2018, 22:27 h (CET) Sorpresa, se puede decir con todas las de la ley, la que se ha vivido hoy en Amate, ya que el Noia Portus Apostoli, cuarto por la cola, ha sacado merecidamente un punto del feudo de un líder que no ha tenido su día, y al que ha terminado de condenar un error tan garrafal como puntual de su guardameta, Cidao, a seis segundos del final.

El Betis comenzó mostrando una gran facilidad para manejar el balón y superar la presión de los gallegos, y así llegó el gol de Víctor López (1-0) a los dos minutos, finalizando perfectamente el jugador verdiblanco ante Carlos.

Pero la cosa cambió cuando, a los cinco minutos, Elías empató para el Noia al introducir en su propia portería el rechace de Cidao a disparo de un jugador visitante (1-1). De ahí hasta el descanso a los de Daniel Ibañes, bastante imprecisos, les costó dios y ayuda desentrañar la maraña del Noia, que incluso llegó a gozar de más y más claras ocasiones que el Betis.

Si bien Burrito mandó a las nubes un balón franco a los doce minutos, Marci replicó poco después con un contragolpe en el que mandó el balón al palo. Y Cidao, salvador como en más de un partido, tuvo que abortar dos claras ocasiones de Juan Puertas y de Xuxa, respectivamente.

Los béticos continuaron con sus pérdidas absurdas durante el primer tramo de la segunda mitad, mientras que el Noia, por su parte, permanecía perfectamente colocado sobre la cancha, sin pasar demasiados apuros.

Ante la falta de claridad tuvo que ser Burrito quien, con un disparo lejano, pusiera de nuevo en ventaja al Betis (2-1, min 24), renta que le duró un suspiro porque Xuxa, con una gran vaselina ante Cidao, penalizaba un minuto más tarde otra pérdida de balón de los locales (2-2).

Pero dos minutos lúcidos mediada esta segunda mitad volvieron a poner el marcador favorablemente para el Betis, y esta vez por dos goles. Primero Borja Blanco transformó un penalti por manos de un jugador visitante a disparo de Tobe (3-2, min 29); y, un minuto más tarde, Tobe remató en el segundo palo una triangulación a larga distancia con Borja Blanco y Burrito (4-2, min 30).

No obstante el espíritu y el coraje del Noia no desaparecieron; y Marci se sacó un derechazo espectacular para batir a Cidao (4-3, min 33) y seguir con el picante puesto al partido.

Tanto fue así que, al final, llegó el regalo de Cidao que propició el merecido punto que se ha llevado el Noia. El meta bético, antes héroe pero ahora villano, estrellaba a falta de seis segundos para el final un despeje en la espalda de Dani Colorado que acabó en el fondo de las mallas.

El máximo goleador de Segunda División en la pasada temporada –cuando militaba en el Puertollano- no había tenido demasiada importancia a lo largo de los cuarenta minutos, pero se benefició del error de Cidao para dar un punto a su equipo.

Pinchazo inesperado, así pues, del Betis en el partido de los tres seguidos en casa en el que tal vez menos se esperaba; mientras que el punto para el Noia es un botín con el que posiblemente no contaba pero que se lleva a Galicia con todas las de la ley.

4- REAL BETIS FUTSAL: Cidao; Tobe, Borja Blanco, Víctor López, Burrito -cinco inicial-, Elías, Eric, Rubén Cornejo, Ivi, Borja González y Bellvert. 4- NOIA PORTUS APOSTOLI: Carlos; Palmas, Marci, Chris, Dani Colorado -cinco inicial-, Antoñito, Juan Puertas, Xuxa y Quílez. ÁRBITROS: Carrión Álvarez y Romero Candela. Amarilla a los béticos Víctor López e Ivi, y al visitante Juan Puertas. GOLES: 1-0: Víctor López (min 2); 1-1: Elías, en propia puerta (min 5); 2-1: Burrito (min 24); 2-2: Xuxa (min 25); 3-2: Borja Blanco, de penalti (min 29); 4-2: Tobe (min 30); 4-3: Marci (min 33); 4-4: Dani Colorado (min 40). INCIDENCIAS: Liga Nacional de Fútbol Sala. Duodécima jornada de la temporada 18-19 en Segunda División. Pabellón Amate (Sevilla).

