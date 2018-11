Cada español gastará 253 euros en regalos de Navidad La compra de regalos navideños supone un momento de alegría para el 73% de los españoles Redacción Siglo XXI

miércoles, 28 de noviembre de 2018, 07:18 h (CET) La Navidad está a la vuelta de la esquina y, como cada año, vuelve una tradición que tiene defensores y detractores a partes iguales: el Amigo Invisible. Ya sea en el trabajo, en familia o con los amigos, pocos nos escapamos en estas fechas de tener que buscar un regalo original a precio reducido para cumplir con este clásico rito navideño. Al Amigo Invisible hay que sumarle el resto de regalos que por tradición se compran en estas fechas. Este año Deliveroo , tras un estudio realizado con Webtools afirma que cada español gastará una media de 253 euros en regalos navideños.

Según la misma encuesta, y centrados en el tradicional Amigo Invisible, los españoles suelen hacerlo con amigos (67 %), con lafamilia (57,5 %) y con los compañeros de trabajo y de estudios (36 %). Esta práctica supone una pequeña parte del presupuesto destinado a los regalos navideños y al Amigo Invisible, los españoles suelen dedicar una media de 27€, según la encuesta de Deliveroo.

En cuanto al tiempo dedicado, el 60% de los españoles destina entre 2 y 10 horas a la compra de regalos navideños. Aunque suponga un trabajo extra para la mayoría de ellos, el 73% afirma afrontar esta época del año con ilusión y ganas de que llegue. Aunque también hay lugar para opiniones de todo tipo, de hecho, el 21% afirma “hacerlo porque toca” mientras que un 5% comenta que no le gusta nada o le agobia profundamente tener que dedicar tiempo a esto.

¿Qué regalan los españoles en el Amigo Invisible? Los regalos prácticos son los preferidos por los españoles (66%), seguidos de los regalos de broma (35%) los regalos graciosos (36 %) y algún regalo hecho por la persona que regala (16%). En cuanto al tipo de regalo que esperamos recibir, el 28% prefiere algo que pueda ponerse (ropa, calzado, complementos), el 24% se inclina por un regalo gracioso y el 19% valora que el regalo lo elabore la persona que lo hace (manualidades, decoración, etc.).

Regalos gastronómicos para el Amigo Invisible Dentro de las distintas opciones para regalar en el Amigo Invisible, los productos gastronómicos son una opción a tener muy en cuenta. Un 20% de los encuestados suele regalar artículos relacionados con comida o bebida en el Amigo Invisible.

Teniendo esto presente, para echar una mano a todos aquellos que no saben qué regalar este Amigo Invisible, Deliveroo ofrece una selección de regalos relacionados con la gastronomía, clasificados por tipo de destinatario: Para los foodies:

La taza perfecta para los amantes de los desayunos copiosos. Un tazón de grandes dimensiones de Dunkin Coffee que se convertirá en la mejor opción para empezar el día de tu Amigo Invisible. Vasos de chupito para celebrar la Navidad con amigos, invisibles o no. El NBA Café de Barcelona es un lugar de culto no sólo para amantes del baloncesto, también para los locos por la comida americana. Si tu Amigo Invisible lo es, le hará especial ilusión recibir estos vasitos.

Para los más healthy: Si tu Amigo Invisible quiere cuidarse y a la vez endulzar su Navidad, regálale un surtido de dulces libaneses de Greek and Shop .

La granola de miel y frutos secos es todo un must de la temporada y en Fit Food lo saben. ¿No te parece lo más para tu Amigo Invisible?

Con la agotadora época que se avecina entre regalos, comidas y celebraciones, seguro que tu Amigo Invisible agradece que le regales unas energy balls de jengibre como los de Rawfee .

Para los amantes del chocolate: Si tienes un Amigo Invisible al que el chocolate le vuelve completamente loco, la famosa cookie con chocolate de Café y Tapas puede suponer un puntazo en vuestra amistad.



Los manolitos de Manolo Bakes se han convertido en la sensación para los amantes de lo dulce. Además, puedes personalizar esta caja regalo e incluir distintos tipos de manolitos según el chocolate que lleven.

"El Amigo Invisible se ha convertido en una tradición navideña tan controvertida e inamovible como las cenas de empresa o la Lotería de Navidad. Tanto si eres de los que se desvive buscando un regalo original como si tienes poco tiempo para ir de tiendas, nuestra selección de regalos gastronómicos para el Amigo Invisible te encantará", afirma Blanca Rodríguez, Directora de Marketing de Deliveroo España. "Puedes elegir entre ideas para todos los presupuestos o tipos de destinatarios y seguro que aciertas porque… ¿a quién no le gusta disfrutar de una buena comida?".

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

