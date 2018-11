'Nuevas Técnicas para Recuperar Impagados sin conflictos' Comunicae

martes, 27 de noviembre de 2018, 17:09 h (CET) Con este título, Roque Martino, Director de Personas, Desarrollo y Calidad de Corporación Legal, socio de ANGECO, Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro, presenta su nuevo libro que pretende dar explicación y solución al mundo de la recuperación de créditos como un sector profesional generador de más de 10.000 puestos de trabajo en nuestro país "El mundo del crédito recibió una oleada de reinvención, ingenio e innovación que aún nos tiene perplejos ante los efectos de este 'tsunami financiero' de los últimos años". Con estas palabras, Roque Martino, Director de Personas, Desarrollo y Calidad de Corporación Legal, presenta su nuevo libro Nuevas Técnicas para Recuperar Impagados sin conflictos. Un impacto que se vio y se verá reflejado en el mundo de la recuperación de estos créditos y al que esta ligado Roque a través de ANGECO, Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro, miembro de CEOE y de CEPYME.

La imagen grabada en la mayoría de los colectivos en España, acerca de la actividad de recuperación de deudas impagadas, es muy baja. Desconocimiento o al menos no entender un sector, que con vocación de transparencia y profesionalidad, fomenta la seguridad y legalidad en nuestro país, generando empleo y sobre todo la vuelta al sistema de cantidades y créditos.

Según Martino, "hoy en día, cuesta aceptar la figura del Gestor de Cobros y Recobros, como un gestor profesional. Todos los actores piden un nuevo marco, que no tenga complicidad con el pasado. El negocio del crédito y su recuperación deberá ceñirse a nuevos cambios y adaptar sus modelos de gestión a las dificultades imperantes, bajo el prisma de nuevas profesiones y de nuevas tecnologías".

Y es que según señala el libro, "todos deseamos mejorar la eficiencia del sector que ayuda a crear riqueza a la sociedad y que facilita los mecanismos para devolver al circuito de créditos, un nuevo flujo de fondos mediante la recuperación de las deudas impagadas y beneficiar así nuevamente a todos los integrantes de la misma".

Siempre habrá un stock de impagados con permanencia más o menos importantes en términos de PIB. Esta repercusión en el mercado genera que las empresas de recobro necesiten con frecuencia recursos Tecnológicos y Humanos formados.

Y es que como avanza Martino "ante la aparición creciente de nuevos modelos y formatos y su correspondiente tecnología gestional, el camino del crédito y su recuperación piden una reinvención de sus técnicas, con actores que tienen el papel clave con su actuación". Esta obra inaugura ese camino de ida.

