'Habitaciones compartidas', del mexicano Rogelio Guedea, Premio de Novela Albert Jovell 2018

martes, 27 de noviembre de 2018, 12:18 h (CET) Habitaciones compartidas, de Rogelio Guedea, es el título de la obra ganadora del Premio de Novela Albert Jovell 2018 en su cuarta edición, un galardón que concede y convoca cada año la Fundación para la Protección Social de la OMC (FPSOMC) y que publicará la editorial Almuzara.

Considerado como uno de los escritores mexicanos más relevantes de los últimos años, Rogelio Guedea aborda una historia que se adentra en las "intrincadas relaciones" que se dan en el seno de cualquier pareja.

Para el Jurado, Guedea explora con rara autenticidad las más hondas emociones del ser humano: el amor, la fidelidad, el exilio interior o el sentido de nuestras vidas, todo ello mediante una prosa muy ágil y provista de un afilado sentido del humor.



La historia comienza cuando Roque, profesor mexicano de literatura hispana en la Universidad de Otago (Nueva Zelanda), recibe un correo de Diego Valente, contratado por la misma institución, en el que le pide consejo dada su inminente llegada a la ciudad, a fin de aclimatarse al entorno. Diego, también mexicano, llega acompañado de Lía, su mujer, y sus dos hijos menores.



Para Roque y los suyos este encuentro se antoja providencial, pues es la primera familia de compatriotas que fijará su residencia en el mismo lugar en el que viven desde hace ya siete años, lo que traerá un renovado aire a sus vidas.



Sin embargo, lo que en un principio se antoja un futuro halagüeño, poco a poco se tornará para ambas parejas en un escenario cercano a la pesadilla... Sobre todo cuando Roque descubre que Diego Valente acarrea consigo un secreto que supone para él una pesada losa.



Habitaciones compartidas, según el Jurado, es una novela de rabiosa actualidad que sorprende no solo por su original planteamiento, sino por la maestría narrativa de su autor, que ha recabado el elogio de críticos y compañeros de profesión como Elmer Mendoza, Yuri Herrera o Paco Ignacio Taibo II.



En la presente edición han concurrido un total de 96 manuscritos y el Jurado ha estado compuesto por los escritores Luis Alberto de Cuenca y Teresa Viejo, el editor Javier Ortega y José María Rodríguez Vicente, secretario general de la Fundación.



La entrega del galardón, que han logrado en años anteriores nombres como los de Montserrat Rico Góngora, Concepción Valverde y Jairo Junciel, se realizará el próximo día 14 de diciembre en la propia sede de la OMC (Plaza de las Cortes 11, Madrid), a las 19.30 horas.



Rogelio Guedea

Rogelio Guedea (México, 1974) es, a pesar de su juventud, uno de los autores mexicanos más relevantes de los últimos años, como acreditan los numerosos galardones logrados hasta la fecha en diversos campos literarios, en los que ha sabido hacer gala siempre de una voz personal y característica, capaz de huir de lo manido y lo trivial para lograr cotas de alta excelencia.



Licenciado en Derecho por la Universidad de Colima y doctor en Letras por la Universidad de Córdoba (España), con un POST-DOC en Literatura Latinoamericana por la Texas A&M University (USA), fue becario del Fondo para la Cultura y las Artes en tres ocasiones y director de la colección de poesía “El pez de fuego”.



Es autor, entre otros, de los poemarios Kora (Premio Adonais de Poesía 2008) y Mientras olvido (Premio Internacional de Poesía Rosalía de Castro 2001); y de las novelas Conducir un tráiler (Premio Memorial Silverio Cañada 2009), La mala jugada y El crimen de los Tepames (Random House Mondadori).



Fundación para la Protección Social de la OMC

La Fundación para la Protección Social de la OMC nació en 1917 como Patronato de Huérfanos Príncipe de Asturias. Desde sus orígenes su actividad está encaminada a proteger a los médicos colegiados y sus familias, en todo el ámbito nacional, ante situaciones de vulnerabilidad social. Para ello cuenta con un Catálogo Anual de prestaciones, ayudas y servicios destinados a paliar situaciones de orfandad, discapacidad, dependencia, conciliación, salud o accesibilidad y autonomía, entre otros.



