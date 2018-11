La película 'Le temps des égarés' de Virginie Sauveur gana el Premio a Mejor Película en el Zoom Festival

El Zoom, Festival Internacional de Ficción Televisiva y Formatos ha celebrado este año su 16ª edición en Igualda y Barcelona y se ha consolidado como una cita imprescindible para todos los amantes de la ficción para televisión y los nuevos formatos.



Anunciamos los premios de este año. La entrega de estos premios tendrá lugar hoy sábado 24 de noviembre a las 21.30 h en el Teatre del Ateneu Igualadí con una gran gala de clausura abierta a todo el mundo.

Los filmes ganadores de esta edición son:



Premio Mejor Película:

Le temps des égarés (Francia, 2017) dirigida por Virginie Sauveur. En un contexto donde el drama de los refugiados en Europa está en el orden del día, Le temps des égarés ilustra la complejidad con la que se encuentran las personas que huyen de determinados países para encontrar asilo. El filme retrata las controversias reales y actuales derivadas de las leyes de asilo e inmigración en Europa y, en este caso, de Francia. La producción Le temps des égarés ha sido galardonada en el Festival de Bagnères-de-Luchon con el Premio Pirineo de oro a la Mejor ficción. También ha sido premiado en el FIPA –Festival Internacional de Programas Audiovisuales de Biarritz– con el Premio del Público, y en el Festival Iris de Cardiff cómo Mejor programa televisivo del año.



Premio Mejor Dirección:

Attila Szász por Örök tél (Eternal Winter) (Hungría, 2017). Örök tél es la historia real de un romance improbable en un campo de trabajo soviético que, después de estar escondido durante años ve ahora la luz a través de esta producción húngara. El filme ha sido galardonado con el premio a Mejor estrena dentro del Heartland International Film Festival (2018) y también con el galardón de Mejor Dirección por Attila Szász en el Montréal World Film Festival de este año.



Premio Mejor Guión:

Alles Isy (Alemania, 2017) dirigida por Mark Monheim y Max Eipp. En momentos como el actual, en el cual la consciencia sobre la agresividad sexual, las violaciones y la cuestión de género coge importante relevancia, en especial gracias a la campaña #MeToo en las redes sociales, Alles Isy quiere poner en debate la manera en que se explica la sexualidad desde la educación en el mundo occidental. Todo lo que se enseña a los estudiantes tiene consecuencias cuando son adolescentes: la presión y el respeto entre compañeros, el consumo de pornografía, el alcohol y las drogas, etc. La estrena de Alles Isy tuvo lugar en Julio de 2018 en el Festival de Cine de Munich, dentro de la sección New German Television.

Mejor interpretación:

Claudia Tagbo por Le temps des égarés. La actriz de nacionalidad francesa, nacida en Costa de Marfil en 1973, interpreta con una gran solvencia el papel protagonista en el filme Le temps des égarés. Tagbo, que ha participado en numerosas producciones de cine, teatro y televisión en Francia desde el año 2000, encarna en este caso al personaje de la Sira, una ex refugiada que habla seis idiomas y trabaja como traductora por la OFPRA, la Oficina Francesa para la Protección de Refugiados y Apátridas. A pesar de su pasado, la protagonista no duda en extorsionar enormes cantidades de dinero a las personas que buscan asilo en Francia para ayudarlos a adaptar su relato como víctimas de persecución en un conflicto, y facilitar así la obtención del Estatus Oficial de refugiado, extremadamente difícil de conseguir.



Mención especial:

Candela Serrat y Nao Albet por Cançó per a tu, la TV movie de TV3 ambientada en el tardofranquismo, dirigida por Oriol Ferrer. Según el jurado, Albet y Serrrat reciben esta mención especial por la naturalidad y sensibilidad que transmiten y por la interpretación encantadora de Serrat.

Premios de Honor: Mercedes Milà. Milà se inició en el periodismo a mediados de los años setenta como colaboradora del periodista y locutor Luis del Olmo. Después de presentar programas de televisión como Buenas Noches, De Dilluns a Dilluns o Queremos Saber en diferentes canales de televisión, su gran éxito llegó con Gran Hermano, el primero reality show de la televisión al estado español.



Cadena pública cultural y europea ARTE. Con un planteamiento genuinamente transnacional y sin precedentes, ARTE ofrece programas culturales de calidad en el ámbito europeo desde el año 1992. Además de emitir todos sus programas en francés y alemán, el canal ofrece 400 horas al año de programas, documentales y espectáculos en directo en español, inglés, italiano y polaco.

Premio Servisimó Tú eres la tele: Cuéntame cómo pasó, de TVE y Grupo Ganga. Se trata de la serie de más éxito continuado y la que lleva más años en antena, concretamente desde septiembre de 2001, cuando se emitió el primer capítulo. A lo largo de estos años Cuéntame no ha dejado de evolucionar en sus guiones e interpretación para mantenerse en la vanguardia. El formato ha sido adaptado con éxito en países como Italia, Portugal y Argentina.

Premio Auguri Sita Murt: Candela Serrat. La intérprete, nacida en 1986, ha desarrollado buena parte de su trayectoria sobre los escenarios con obras como El Loco de los Balcones de Gustavo Tambascio, en el Teatro Español o El llenguatge de les flors de Joan Ollé, en el Teatre Nacional de Catalunya. Serrat debutó en TV3 en 2013 con la serie La Riera y, entre 2015 y 2017, formó parte del reparto del exitosa serie de TVE Seis Hermanas. Recientemente ha rodado la TV Movie Cançó per a tu para Tv3 que este año se proyectará dentro del Zoom Festival.

Premio D.O. Catalunya a la Mejor Producción Catalana: La dona del segle (España, 2018), dirigida por Sílvia Quer, es un drama ambientado en la convulsa Barcelona de las huelgas y el pistolerismo del 1919 que trata sobre la eclosión del feminismo. La película, basada en la novela La mujer del siglo, de Margarita Melgar, está encabezada por Elena Martín (Júlia ist, Les amigues de l'Àgata), acompañada de Nora Navas , ganadora de dos premios Gaudí y un Goya (Pa negre, Tots volem el millor per a ella), Àlex Monner, ganador de un Gaudí (Els nens salvatges, Barcelona nit d'hivern) y Bruna Cusí, ganadora de un Premio Gaudí y reciente galardonada con un Goya como actriz revelación.