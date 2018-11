Gijón Impulsa participa este fin de semana en "Imperdibles_03" Comunicae

viernes, 23 de noviembre de 2018, 14:55 h (CET) Los asistentes al evento, que se celebra en Madrid, podrán interactuar con el videomapping disponible en su stand, donde se muestra a Gijón como ciudad atrayente de talento. Las startups Triditive, Walden, GenteUp y TuCycle, entre otras, han colaborado en el desarrollo de los contenidos de los diferentes retos que componen el videomapping Gijón Impulsa, entidad dependiente 100% del Ayuntamiento de Gijón que facilita la generación, el desarrollo y la consolidación de iniciativas empresariales de esta ciudad, participa con la campaña “#gijónstartupfriendly únete a la experiencia”, en “Imperdibles_03 Ciudades&Innovación”, organizado por la Fundación Cotec y que se celebra este fin de semana en Madrid.

Quienes visiten “Imperdibles_03 Ciudades&Innovación”, que tiene lugar en el Centro Cultural Fernando Fernán Gómez, y visiten el stand de Gijón Impulsa, tendrán la oportunidad de interactuar con un videomapping que incluye innovadores elementos tecnológicos de visualización donde se mostrará a Gijón como una ciudad de atracción del talento.

La proyección del videomapping hace referencia a los 8 retos a los que se enfrenta la ciudad del futuro y que los visitantes podrán conocer. Estos retos son: Hacia un nuevo modelo económico inteligente; Nuevos perfiles profesionales ante el reto del desempleo; Capital humano y talento humano en el entorno urbano; Vida activa y saludable; Urbanismo reprogramable; Sostenibilidad ambiental; Eficiencia energética y Movilidad limpia e integradora.

Dentro de los programas de apoyo al tejido empresarial de la ciudad que realiza Gijón Impulsa y, con la finalidad de hacer frente a estos retos, participan diferentes startups como Triditive, Walden Medical, GenteUp y TuCycle, entre otras, que desarrollan prototipos para su validación en la ciudad.

La startup Triditive, dedicada a la fabricación aditiva con un prototipo de sistema automatizado integral con producción 24/7 de piezas funcionales gracias a un software a medida de control y monitorización en remoto. Por su parte, en el área del cuidado de la salud, se sitúan las startups Walden Medical y GenteUp. Mientras la primera está centrada en descubrir patrones y puntos de estimulación para el tratamiento personalizado de trastornos neurológicos y psiquiátricos, la segunda busca ofrece servicios de salud orientados a la atención individual y colectiva. Por último, en el reto de movilidad colabora TuCycle, que está desarrollando un prototipo de sistemas de bicicletas compartidas en Gijón donde, a través de una app, se puede reservar y devolver la bicicleta en cualquier punto habilitado de la ciudad.

Ciudades habitables, apostando por el desarrollo sostenible

Además, hoy viernes, a partir de las 13.15h, Rubén Hidalgo, director de Gijón Impulsa, moderara la mesa redonda, “Ciudades Habitables”, en la Sala Jardiel Poncela. En ella, se tratará, desde distintos puntos de vista, cómo la ciudad quiere aplicar la innovación abierta para trabajar en sus retos de forma colaborativa con proyectos desarrollados por la Administración Pública, el sector privado y la ciudadanía.

En esta mesa participarán Mariano Silveyra, director general de España de Cabify; Mónica Puente, directora de innovación, prevención, calidad y medioambiente de Naturgy; Miguel Pinto, director de estrategia de Vía Célere; y Yolanda Rueda, experta en Los 100 de Cotec y presidenta de Cibervoluntarios.

¿Qué es Gijón Impulsa?

Desde hace más de 25 años, Gijón Impulsa desarrolla distintas medidas con el objetivo de fomentar e impulsar la economía de esta ciudad y la innovación local como estrategia de desarrollo para afrontar el futuro.

Para lograrlo, se desarrollan diferentes iniciativas en el marco de la Estrategia Impulsa que se articulan en cinco grandes programas como son:

Milla del conocimiento. Un programa, que, desde la Oficina de la Milla del Conocimiento, busca la conexión entre los agentes presentes en la Milla, promoviendo las iniciativas colaborativas entre la Administración Pública, las empresas, el ámbito investigador y universitario, así como la propia sociedad.

Start Up Community es un programa específico que fomenta proyectos empresariales relacionados con capacidades digitales o vinculados con el entorno digital, concretamente en las áreas relacionadas con el análisis inteligente de datos y texto, el big data o la ciberseguridad. Hoy en día, son más de 40 startups las que forman parte de esta comunidad.

Labic que busca estimular el protoemprendimiento, es decir, la capacidad que se desarrolla cuando la ciudadanía es proactiva en el desarrollo de soluciones a sus problemas y en base a sus capacidades. Sus actividades son: sensibilizar, aprendizaje, cooperar y co-crear.

Gijón Espacio de Creación. Su objetivo es servir de un espacio común, primero virtual y después físico, con capacidad de proyección y dinamización de los agentes vinculados a la creatividad, a nivel de empresas y de particulares. Con este programa se pretende contribuir al fortalecimiento y expansión de estos sectores económicos tanto dentro como fuera de la ciudad.

Por último, Factoría Industrial, puesta en marcha de la incubadora del futuro de la industria - La Factoría: aceleradora de fabricación creativa -, que acerca el mundo del coworking al sector industrial de fabricación.

