El blog Deporteynutrición.es alcanza los 5.000 usuarios únicos

viernes, 23 de noviembre de 2018, 15:43 h (CET) Actualmente existen infinidad de sitios web que ofrecen información y consejos sobre todo tipo de temáticas, pero lo cierto es que solo destacan aquellos que realmente tienen una buena aceptación en la comunidad de Internet, tal y como la tiene el blog Deporte y Nutrición Entre todos los blogs que existen de esta categoría, www.deporteynutricion.es se diferencia rápidamente por ofrecer una información mucho más fresca y actualizada que atrae directamente a su público objetivo. Gracias a la infinidad de artículos que se publican en este blog diariamente, su comunidad ha ido creciendo hasta conseguir un total de 5.000 usuarios únicos en menos de un año.

Este sitio web fue creado hace relativamente poco, y con los datos recabados recientemente, se confirma que ha sido muy elevada la cantidad de usuarios que ha tenido en su primer año de existencia. Estas cifras confirman que la información que se trata en este blog es relevante y de interés para aquellas personas que quieran conocer más sobre el deporte y la nutrición. No es necesario ser un experto o conocer mucho sobre la temática, en este blog se tratan temas muy básicos que cualquier persona puede comprender y poner en práctica en su vida diaria.

Una de las grandes ventajas de este blog es que no se posiciona por un tipo de temática en concreto, sino que habla tanto del ejercicio como de la alimentación de una forma muy general y extensa. De toda manera, aquellos usuarios a los que les interese un tema más que otro, podrán filtrarlo a través de las categorías del menú, entre las cuales destacan: curiosidades, deporte y salud, entre muchas otras. Este factor también hace que el público objetivo del blog sea mucho más amplio y las visitas de usuarios aumenten considerablemente día tras día.

La mayoría de usuarios que acuden a este sitio web, lo hacen con la intención de mejorar en sus entrenamientos rutinarios, así como de tener una mejor salud realizando algunos pequeños trucos y consejos que se explican en las entradas de este blog. No es necesario ser deportista o llevar una dieta equilibrada para entrar en este blog y conocer algo más sobre este tema. Los artículos que se ofrecen en Deporte y Nutrición son muy diversos entre sí y siempre tratan temas que pueden ser de gran interés para gran parte de la población.

La finalidad de este blog es ayudar al mayor numero de personas posibles a que conozcan más sobre su cuerpo y aprendan a cuidarlo de una forma sencilla y equilibrada. Además, sus artículos son muy dinámicos y rápidos de leer, por lo que se puede hacer desde cualquier sitio y a cualquier hora del día.

