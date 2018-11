Black Friday vs. Día Sin Compras: ¿con qué opción quedarse? Comunicae

viernes, 23 de noviembre de 2018, 15:54 h (CET) Cada año son más quienes se suman a la reacción al Viernes Negro para defender "un consumo responsable con la sostenibilidad socioambiental y con el reparto equitativo de la riqueza", en palabras de la profesora de EOI Freest S. Harries. El experto en ventas y profesor de EOI Antonio Salas recomienda no dejarse llevar por el ansia consumista y llevar a cabo "una investigación por adelantado" antes de comprar para asegurarnos de que las ofertas que anuncian son reales Los amantes de las compras esperan con ansia la llegada del Black Friday para lanzarse a la caza y captura de ofertas y gangas. Sin embargo, cada año cobra más fuerza la tendencia contraria: el Día Sin Compras, una jornada mundial en la que se invita a toda la población a no sucumbir a los cantos de sirena de los comercios y a promover formas de consumo alternativo.

“El Día Sin Compras cuestiona el actual modelo de producción y consumo y propugna un cambio basado en un consumo transformador y responsable con la sostenibilidad socioambiental y con el reparto equitativo de la riqueza”, explica Freest S. Harries, profesora del International Master in Sustainable Development and Corporate Responsibility de EOI (Escuela de Organización Industrial). “Esta jornada, desde hace ya más de 25 años, pretende hacer frente al fenómeno hiperconsumista del Black Friday, que contribuye a perpetuar una situación social y ambiental poco o nada sostenible”, afirma.

En contrapartida, muchos sostienen que esta jornada es una buena oportunidad para ahorrar una suma considerable en compras que, de todas maneras, iban a efectuar. Pero ¿realmente se encuentran gangas tan sustanciosas? “Soy de la opinión de que puedes conseguir un buen chollo con una investigación por adelantado, en particular porque las ventas ya no se limitan a un solo día y muchos establecimientos comienzan a lanzar ofertas en los días previos al Viernes Negro; de hecho, ya se empieza a hablar de Black Fiveday”, comenta Antonio Salas, profesor de Marketing y Ventas en EOI.

Sin embargo, Salas llama a la moderación y a la cautela: “Es fácil dejarse llevar por la exageración y la emoción del día, pero no todas las ofertas son tan buenas como parecen. Algunas investigaciones señalan que el 60 % de los productos analizados estaban disponibles por el mismo precio o más baratos en otras épocas del año”, asegura este experto.

La clave está en meditar antes de sacar la cartera: “Piensa en la primera y principal de las motivaciones que te llevan a comprar en el Black Friday, aparca tu ansiedad por un momento y piensa que aún tendrás tiempo de acertar con tus regalos en el más tradicional periodo de Navidad”, concluye Antonio Salas.

En definitiva, el consumo responsable es la clave y en ese punto coincide con los defensores del Día Sin Compras, quienes invitan a la sociedad a llevar esta reflexión a su vida diaria: “Esta jornada es un paso más para ser más conscientes del impacto de nuestras acciones, no solo como individuos, sino como colectividad, pero no se trata de que limpiemos nuestra conciencia una vez al año, sino de generar un cambio que perdure los 364 días restantes”, concluye Freest S. Harries.

Acerca de EOI

La Escuela de Organización Industrial (EOI) es la primera escuela de negocios fundada en España (1955). En sus 63 años de historia han pasado por sus aulas más de 84.500 directivos y gestores empresariales especializados en sostenibilidad, liderazgo, internacionalización y transformación digital.

Como fundación pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha impulsado los negocios de más de 52.000 nuevos emprendedores en España y fundado una Red Nacional de 50 Espacios Coworking en distintas ciudades del país.

www.eoi.es // @eoi // www.facebook.com/eoi.edu // www.instagram.com/eoischool

