Similar Parfums asegura que las características de un perfume no están determinadas por su precio

viernes, 23 de noviembre de 2018, 16:38 h (CET) Cuestiones como su composición o durabilidad son características que definen la calidad de un perfume sin importar su precio o marca Los procesos actuales de creación de perfumes son muy similares más allá de su marca. Esto implica que la calidad de los perfumes más conocidos se equipara a la de las creaciones de marca blanca, o perfumes baratos. Anteriormente, el precio de un perfume determinaba en parte sus características, puesto que la mayor calidad de estos productos se reservaba para las marcas más consagradas en el mercado. Una tendencia que está cambiando debido a la propia evolución del sector.

Cada vez son más los perfumistas que consiguen creaciones de alta calidad en cualquier ámbito. Debido en parte a la facilidad de acceso a mejores ingredientes y materias primas. Y también a la importancia que se da hoy en día a la pirámide olfativa a la hora de crear todo tipo de fragancias. Ahora existen muchas vías alternativas para conseguir el mejor perfume al mejor precio. Solo es necesario aprender a identificar las características más relevantes para un perfume de calidad.

Pasos para conocer si un perfume es de calidad

Teniendo en cuenta que el precio ya no es indicativo de la calidad de un perfume, hay que buscar otras características para saber si un producto merece la pena o no. Por eso es importante probar diferentes opciones antes de decidirse por una. Encontrar el perfume perfecto para cada persona requiere esfuerzo, pero es posible.

Ingredientes naturales

Un perfume que contenga una elevada composición de ingredientes naturales será en general de mayor calidad. Aunque hay que puntualizar esta cuestión, puesto que las técnicas actuales permiten reproducir infinidad de aromas naturales de manera sintética sin perder su calidad. Además, hay algunos ingredientes naturales que comienzan a prohibirse debido a la dificultad de obtenerlas, por lo que la vía sintética es la única opción.

Concentración de esencias

Además de los propios ingredientes, es importante comprobar su composición y la concentración de dichas esencias. Cuanta mayor concentración de esencias y menor cantidad de alcohol tenga un perfume en su composición, mejor. Porque la concentración influye en la intensidad y la fuerza del perfume.

Durabilidad del aroma

Por supuesto, también es importante la durabilidad del aroma una vez aplicado. Algunos perfumes de baja calidad apenas mantienen su aroma un par de horas. Pero un buen perfume acompañará a la persona durante todo el día sin que necesite repetir la aplicación en ningún momento.

Percepción en la piel

Además de todo lo anterior, la calidad de un perfume estará marcada por cómo se percibe en la piel y cómo lo perciben los demás. Para empezar, debe percibirse a una distancia adecuada, sin necesidad de que otra persona esté demasiado cerca. Y, si su pirámide olfativa está bien equilibrada, se percibirá de manera diferente según vaya pasando el día.

Los perfumistas aconsejan además acudir únicamente a empresas de confianza para adquirir estos productos. Porque solo los lugares especializados en venta de perfumes pueden garantizar la calidad de los mismos sin importar su marca.

