GAME ON: La mejor opción para disfrutar del puente de diciembre en Madrid Comunicae

viernes, 23 de noviembre de 2018, 17:03 h (CET) Actividades lúdicas y educativas, gymkhanas, castillo hinchable y conciertos solidarios en el encuentro internacional de los juegos de mesa más importante de España. Una agenda adaptada a las necesidades de los más pequeños, con juegos de mesa y tableros que les permitan aprender de una manera divertida de la mano de su familia Madrid acoge el próximo puente de diciembre la segunda edición de GAME ON, el mayor encuentro para los amantes de los juegos de mesa que garantiza la diversión y el entretenimiento de todos sus visitantes, principalmente familias, sin restricción de edades. Durante los días 7, 8 y 9 de diciembre, la Nave de la capital madrileña se convertirá en el punto de encuentro de los apasionados de los juegos de mesa y el ocio alternativo, con tableros dinámicos, actividades lúdicas y educativas y conciertos benéficos.

Así es, tras el éxito de la primera edición de GAME ON, por el que pasaron más de 5.000 personas, este año se presenta una nueva versión pensada para que los más pequeños aprendan, se diviertan y experimenten. Entre las actividades programadas para los niños se encuentra el concierto benéfico de Peter & Jack, que donará todo lo recaudado a la ONG Los Argonautas, cuyo trabajo se centra en trabajar con las personas mayores en su propio beneficio, con charlas, proyectos y talleres que redunden en mejorar su calidad de. Además, durante el desarrollo del encuentro, los más pequeños podrán disfrutar de la zona infantil con castillos hinchables, gymkhanas, food trucks y, cómo no, numerosos juegos de mesa y tableros dinámicos adaptados a sus necesidades y a su edad.

“Asistir a GAME ON permite a padres e hijos pasar tiempo juntos en un mismo entorno, a través de actividades lúdicas tanto infantiles como para adultos. Gracias a esta versatilidad, los juegos permitirán tener entretenida a toda la familia simultáneamente”, explica Rocío Martínez, directora de marketing Asmodee España.

Pasar un día inolvidable será muy fácil para todas las familias que quieran formar parte de esta segunda edición, cuyo objetivo es superar con creces los exitosos resultados del pasado año. “Esperamos superar las cifras del 2017 y, sobre todo, deseamos de todo corazón, hacer disfrutar al máximo a todos los aficionados, jóvenes y pequeños que acudan a Game On”, indicó Martínez.

Game On es un encuentro de 16 editoriales del sector bajo el amparo de Asmodee en el que presentan sus mejores juegos de mesa y novedades, además de una programación de ponencias y proyecciones muy completa. A esto se une la gran zona de juegos en vivo en la que se podrán probar y disfrutar todas las novedades durante el desarrollo de la convención. Su programación está diseñada para agradar al público de todas las edades y pensada para divertir tanto a niños como a jóvenes o adultos, gracias a una gran variedad de juegos y dinámicas.

“Se trata de un encuentro perfecto para los amantes de los juegos de mesas que quieren conocer novedades, nuevas adaptaciones de sagas de juegos, retarse con los jugadores de alto nivel o incluso crear tu propio equipo con amigos y familia y rivalizar entre los visitantes, ya que la feria tiene una duración de tres días”, explicó Martínez.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.