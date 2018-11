Adquisición de datos en la tecnología aplicada La evolución en los sistemas de información está viviendo años de gloria Redacción Siglo XXI

viernes, 23 de noviembre de 2018, 08:53 h (CET)

Los diferentes sectores de la industria demandan mayor precisión en sus sistemas de monitoreo, control, medición y almacenamiento de la información para la elaboración de análisis cada vez más complejos mediante la extracción de datos muy puntuales. La adquisicion de datos ideal necesita llevarse a cabo a través de software confiables y hechos a la medida que sean flexibles e independientes de un ordenador. El diseño de un software especializado es una necesidad cada vez más palpable en la industria. Un software asociado para cada sistema, facilita configurar rápidamente el proceso para la adquisición de datos, permitiendo la visualización y el almacenamiento de datos online para acceder a ellos desde varios puntos remotos. Sin duda, poseer un software diseñado a la medida es una solución muy completa y al alcance de la industria especializada.



ALTO RENDIMIENTO, CALIDAD Y PORTABILIDAD El diseño de un software para la adquisición de datos a la medida, enriquece y complementa exitosamente a las aplicaciones, brindándoles un alto rendimiento y mayor flexibilidad, lo que facilita su uso durante la extracción de datos confiables y precisos, y que posteriormente será vital para la elaboración de análisis detallados. Dentro de sus principales características podemos mencionar la gran precisión, operación a prueba de fallos, una gran resistencia a temperaturas elevadas y protección contra impactos de alto voltaje. Estos sistemas de medición se configuran fácilmente a través de los módulos Q.bloxx y se conectan entre sí por interfaces de alta velocidad. Incluyen todas las generalidades de los sistemas distribuidos y su software es incorporado en carcasas de aluminio de alta resistencia cuyo diseño especializado, eleva su durabilidad para su protección en ambientes extremos.

SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y SUS APLICACIONES EN LA INDUSTRIA Sus áreas de aplicación se encuentran básicamente en las industrias de la aeronáutica, energía, automoción, ingeniería civil y áreas de investigación y desarrollo. Los principales sistemas para la adquisición de datos son los siguientes: Sensores de medida; sus diseños cubren requerimientos técnicos que van desde lo no tan crítico hasta los más exigente para detectar con gran precisión, rangos de temperatura elevados, rendimientos de choque y vibración, precisión de medida, temperatura y humedad relativa, desplazamiento, giroscopios, ruido, presión y muchos más. Respecto a los sistemas de adquisición de datos, encontramos que su alto rendimiento y flexibilidad realmente hacen más fácil su uso al momento de extraer datos confiables que brindarán exactitud en análisis posteriores. Su diseño se caracteriza por su alta precisión, operación a prueba de fallos, protección contra altos voltajes y su gran resistencia a temperaturas elevadas.

SISTEMAS DE TELEMETRÍA Dentro de la gama de sistemas hechos a medida, encontramos también los sistemas de telemetría, que cuentan con instrumentos tales como transmisores, receptores y sistemas modulares cuyas aplicaciones permiten la adquisición y transmisión de información, y abre las posibilidades de visualizar, generar eventos, etc. Estos sistemas son ideales para la extracción de datos con alta precisión y sustituir los sistemas cableados reduciendo notablemente los costes de instalación y mantenimiento. Estos instrumentos están especialmente diseñados para lograr un perfecto acondicionamiento de señal y control de las salidas analógicas, digitales y de procesos inalámbricos. Existen modelos especialmente diseñados para ofrecer flexibilidad durante la construcción de su propia red de sensores, y software configurable a la medida y adaptables a todo tipo de aplicaciones.

DATOS PRECISOS EN PRUEBAS DE LABORATORIO En lo que se refiere a los testeos es posible contar con el diseño y fabricación de útiles a la medida y con gran precisión. Para lograr una reproducción exitosa de los entornos reales, se requiere del uso de sistemas de vibración capaces de imitar eficazmente las condiciones que permean en la realidad dentro de un laboratorio. Las empresas especializadas basan sus diseños y la fabricación de los instrumentos posteriormente a elaborar estudios y concienzudos análisis bajo pruebas estrictas de alta calidad.

Existe una gran variedad de shakers listos para adaptarse a cualquier aplicación de testeo funcional para los diferentes sectores de la industria. Esto permitirá la agrupación de ensayos y pruebas de varios elementos con sistemas simultáneos, que formados por vibradores y combinados con mesas deslizantes, coadyuvan durante los ensayos en los 3 ejes; X, Y y Z, lo que reduce tiempo y costes de los ensayos, aumentando notablemente la eficiencia durante el proceso. Estos sistemas son ideales para la elaboración de los test de estructuras, ensayos en laboratorio, aeronáutica y energía, entre otros.

Para los testeos que demandan los laboratorios o centros de ensayo e investigación con estándares más elevados, existen soluciones de softwares de control de vibraciones y análisis de señales dinámicas de gran precisión. El primer instrumento integra y ejecuta a la perfección los estándares completos de test de vibración, que se combinan con bancos de ensayo, controles acústicos y reducción de datos que requieren sectores tan exigentes como el aeroespacial.

Los sistemas de señales dinámicas realizan las mediciones, análisis y la generación de informes sobre los ámbitos del ruido y la vibración. Mediante estos sistemas se pueden adquirir datos continuamente y con un mayor número de canales adaptables a las necesidades de cada aplicación, con frecuencias de muestreo que van desde 1Hz hasta 125kHz. Soluciones a la medida y aplicables en la industria de automoción, defensa, electrónica, energía e investigación por su confiabilidad y calidad de resultados.

CONFIANZA TOTAL DURANTE LA TRANSMISIÓN DE DATOS INALÁMBRICOS Otro instrumento excelente para la adquisición de datos son las redes inalámbricas de sensores, ya que su diseño y capacidad para almacenar grandes cantidades de información, logran transmisiones de datos inalámbricos en tiempo real, precisos y eficientes. Son sensores que facilitan la adquisición de datos donde existe dificultad para instalar sistemas de cableado, cuyas complicaciones sean por razones como la accesibilidad, espacio o condiciones ambientales. Su diseño de bajo consumo monitoriza y controla información referente a la vibración, inclinación, temperatura, etc., y mediante los módulos AN-Series (procesadores de datos), logra enviar señales inalámbricas a los puestos de control asignados.

