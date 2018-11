La tecnología al servicio de la salud auditiva Un molde auditivo no apto en cuanto a tamaño puede producir serias consecuencias y retrasos en el proceso de mejoría auditiva Redacción Siglo XXI

viernes, 23 de noviembre de 2018, 08:50 h (CET) La elección de escuchar a otros es natural para la mayoría. Sin embargo, muchas personas nacen con discapacidades auditivas, otras pueden tenerlas con el paso de los años. Por ese motivo se han desarrollado en el mercado diversos tipos de audífonos que ayudan a percibir los sonidos de una manera óptima.

El oído es el órgano del equilibrio y la audición, por eso es tan importante conservar su salud para disfrutar de buenas relaciones interpersonales, amenas conversaciones, música agradable o todo aquello que a través de la audición represente placer para el ser humano.

Los audífonos, un dispositivo primordial para las personas con discapacidad Existen muchos centros de audiología a disposición de los miles de clientes en el mundo, como ClaSo, un ecommerce de venta de audifonos con distintas tiendas físicas en España que se encarga de proveer desde fórmulas adaptadas al audiograma hasta la atención presencial con cita personalizada en caso de no poseerlo.

Para que una persona con imposibilidad auditiva mantenga una vida cotidiana saludable y disfrute plenamente de su entorno familiar, es imprescindible el uso de audífonos. Estos dispositivos le serán de mucho provecho para mantener diálogos, escuchar televisión o radio, ser parte de una conversación, entre otras actividades.

Los beneficios de los audífonos en el ámbito profesional también son variados, mejoran las relaciones de negocios y se obtienen grandes satisfacciones emocionales. En lo académico aumenta la seguridad del individuo y disminuye la incertidumbre de ser excluido de grupos de estudio por presentar esta patología.

La importante tarea de elegir el audífono apropiado Ante todo debe existir una prescripción profesional. El paciente deberá asistir al especialista que después de examinarlo le referirá el aparato auditivo que más se adecue a su necesidad.

También existen varios factores a tener en cuenta, como por ejemplo, la fisiología del oído, características tecnológicas, control de volumen (manual o automático) y si es necesario el uso de uno o dos dispositivos. Es importante que la persona interesada aporte toda la información posible sobre su estilo de vida y las actividades que realiza. Esto puede marcar una gran diferencia en cuanto al modelo que se le recomiende por parte del especialista.

Tipos de audífonos para distintos oídos Existen diversas alternativas y modelos de audífonos que pueden adaptarse a la necesidad de cada persona: Retroauriculares: Se colocan detrás de la oreja y van conectados a una horma auditiva dentro del conducto auditivo. Son utilizados por personas de todas las edades con problemas auditivos de leves a profundos.

Se colocan detrás de la oreja y van conectados a una horma auditiva dentro del conducto auditivo. Son utilizados por personas de todas las edades con problemas auditivos de leves a profundos. RIC: Son de tamaño mínimo, ubicados totalmente detrás de la oreja, diseñados para daños auditivos leves y moderados, hasta severos en algunos casos. El auricular se sitúa dentro del canal auditivo.

Son de tamaño mínimo, ubicados totalmente detrás de la oreja, diseñados para daños auditivos leves y moderados, hasta severos en algunos casos. El auricular se sitúa dentro del canal auditivo. Intras: Está diseñado a medida para ajustarlo tanto al canal como al tamaño del oído del paciente. Pueden llegar a ser invisibles.

Está diseñado a medida para ajustarlo tanto al canal como al tamaño del oído del paciente. Pueden llegar a ser invisibles. Recargables: Son parte de los últimos avances tecnológicos, los mismos le permiten al paciente ajustar el volumen de cada dispositivo a través de bluetooth y disfrutar por más tiempo de sus beneficios. Audífonos para los más pequeños Si un niño presenta pérdida de la audición, se recomienda el uso de audífonos retroauriculares, pues es el modelo que mejor se adapta a él. Para un mejor resultado es importante que esté expuesto a los sonidos de manera habitual, lo que facilitará su desarrollo en el lenguaje y habla.

Es importante determinar en la evaluación si el niño sufre de pérdida auditiva en un oído o en ambos, si se pasa por alto esta importante información, los resultados no serán óptimos como se esperan al usar solo un aparato cuando deberían ser dos.

En el caso de un bebé, los audífonos requieren de un cambio periódico de los moldes auditivos. Esto se debe al rápido crecimiento del pequeño. Un molde auditivo no apto en cuanto a tamaño puede producir serias consecuencias y retrasos en el proceso de mejoría auditiva.

Mantener y cuidar los audífonos para mayor durabilidad Para que estos dispositivos funcionen de una manera óptima requieren de un mantenimiento constante. Diariamente deben limpiarse, o visitar centros auditivos donde efectúen limpiezas absolutas que abarquen el molde, los tubos y cambien los filtros.

A pesar de que el usuario tenga el más mínimo cuidado, es normal que al transcurrir el tiempo se deban efectuar reparaciones o reemplazos de algunas piezas dañadas o deterioradas. Es importante destacar que estos dispositivos electrónicos están expuestos a altas temperaturas, lluvias y polvo, por lo tanto todo cuidado que se les aplique prolongará la vida útil de los mismos.

