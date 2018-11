Cinco claves por las que todo eCommerce necesita entregas programadas Los clientes valoran principalmente la recepción Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 23 de noviembre de 2018, 08:41 h (CET) Los eCommerce se enfrentan al reto de satisfacer las necesidades de un consumidor final en constante evolución, y que cada vez es más exigente a la hora de recibir su pedido. Según un estudio realizado por Kantar Worldpanel para Stuart, 8 de cada 10 hogares que declaran comprar online le dan más importancia a la recepción (87,6%) que al precio (84,7%) y a la calidad (82,2%) de los productos que compran por internet.



Además, el sector logístico de eCommerce afronta el reto de un crecimiento constante en los volúmenes de entregas. Para hacer frente a este problema, las compañías han de aumentar extremadamente su flexibilidad y colocarse en la vanguardia tecnológica, buscando eficiencias y nuevas formas de realizar las entregas. Según la consultora PwC, el sector de la última milla podría ahorrar un 51% los costes al introducir tecnologías de automatización en los procesos de envíos de distribución urbana y en el análisis de la demanda.



Contar con un partner logístico que ofrezca entregas programadas permite a cualquier tipo de eCommerce, da igual su sector o tamaño, afrontar con eficacia cualquier pico de demanda, ya sea Black Friday, Cyber Monday o Navidad. Estas son las cinco claves que hacen de las entregas programadas el mayor aliado del eCommerce en estos períodos de alto volumen de pedidos:

1.Adaptación a las nuevas necesidades del cliente: La ajetreada vida de las ciudades imposibilita en muchas ocasiones a los usuarios tener horarios fijos -desde reuniones de última hora, tutorías de los hijos, a no saber la hora de salida del trabajo-. Gracias a las entregas programadas, los envíos se adaptan y se flexibilizan según los horarios de los consumidores. Un partner logístico de confianza puede facilitar envíos programables en franjas de 15 min, durante los 7 días a la semana incluido festivos por el mismo precio.

2.Promover la movilidad sostenible: En un mundo donde cada vez es más evidente la escasez de recursos, la sostenibilidad se ha convertido en la única estrategia posible para asegurar el futuro de los negocios. Y más cuando son los propios consumidores quienes demandan productos y servicios más respetuosos y ecológicos. Las entregas inmediatas dentro de los núcleos urbanos aseguran el uso de vehículos eco-friendly que fomentan la descongestión de las ciudades, envíos más rápidos y la reducción de emisiones contaminantes.

3.Ahorro costes: Muchas veces los eCommerce se enfrentan a la situación de realizar un envío y que el usuario no esté en el lugar de la recepción, provocando pérdidas innecesarias de tiempo y costes. A través de los envíos programados los comercios se aseguran una herramienta flexible que asegura eficiencia en la gestión y optimización de la logística, mientras consiguen mejorar la imagen de la marca frente al usuario.

4.Permite competir con los grandes del eCommerce: Es más que evidente que el boom del eCommerce ha afectado a todo tipo de comercios.Actualmente, el 57% de las empresas que disponen de tienda física tienen también eCommerce, y el 16% planea ponerlo en marcha a lo largo de este año, según Adigital. Las entregas programadas y flexibles permiten a los comercios contar con soluciones logísticas asequibles capaces de adaptarse a picos altos de demanda, permitiéndoles competir en igualdad de condiciones con los grandes del eCommerce.

5.Más envíos en menos tiempo: El desarrollo tecnológico y la aplicación del BigData a la logística, ha permitido desarrollar sistemas de multi-entrega que facilitan a cualquier eCommerce planificar varias entregas a la vez partiendo del mismo punto de recogida (establecimiento, empresa o almacén urbano), y basándose en las preferencias de tiempo del usuario.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Adquisición de datos en la tecnología aplicada La evolución en los sistemas de información está viviendo años de gloria La contribución de la climatización a la conservación de datos Los CPD están constituidos por centenares de máquinas que trabajan de forma continua Instagram supera a Facebook como la red social más usada por los profesionales españoles El uso de Instagram supera a Facebook en un 15% Ocho consejos de ciberseguridad para el Black Friday y el Cyber Monday Usa apps de confianza y vigila tus clics Solo el 37% de los españoles ha reciclado alguna vez su móvil viejo El 40% de los españoles no sabe que los móviles dañan el medio ambiente