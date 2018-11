La contribución de la climatización a la conservación de datos Los CPD están constituidos por centenares de máquinas que trabajan de forma continua Redacción Siglo XXI

jueves, 22 de noviembre de 2018, 12:40 h (CET) “Al decir climatización o ventilación a la mayoría de personas se le viene a la cabeza refrescar el ambiente de un espacio o local durante el verano y calentarlo durante el invierno, teniendo por lo tanto mucho que ver con parámetros como la temperatura, la humedad y la limpieza del aire. Si por el contrario pensamos en frío industrial la mayoría piensa en cámaras frigoríficas para conservación y congelación principalmente de alimentos” indican desde Refrigeración Basconia . Sin embargo, a la gran mayoría le sorprendería conocer algunas de las no tan usuales aplicaciones de la climatización o la ventilación.

Y es que, cualquier usuario de un ordenador es consciente de que el aparato tendrá que tener un ventilador para que no se caliente, algo que sucede con muchos otros aparatos y/o utensilios que cualquiera emplea de forma habitual, caso del coche, por ejemplo. Sin embargo, hoy se pondrá el foco en la contribución que la climatización ha hecho para la conservación de los millones de datos que se generan diariamente y que son procesados en los distintos Centros de Procesamientos de Datos (CPD).

Los CPD están constituidos por centenares de máquinas que trabajan de forma continua, lo que hará que la temperatura se eleve notablemente y que sea necesario un sistema de climatización que mantenga unas condiciones apropiadas para estas máquinas. Por lo tanto, cabe destacar, que “a diferencia de lo que se mencionaba anteriormente estos sistemas de climatización estarán diseñados para satisfacer los requisitos térmicos de las máquinas, no de las personas”.

“En los CPD el gasto energético se mantiene constante por lo que adoptando medidas de ahorro y eficiencia energética en el sistema de climatización se puede llegar a conseguir una disminución del gasto de energía de entre un 20% y un 40%” señalan desde Refrigeración Basconia.

Por lo tanto, se podría decir que el sistema de climatización contribuye al buen funcionamiento de los CPD, y como consecuencia de los millones de datos e información generados en el mundo diariamente.

