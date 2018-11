Instagram supera a Facebook como la red social más usada por los profesionales españoles El uso de Instagram supera a Facebook en un 15% Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 22 de noviembre de 2018, 12:36 h (CET) A pesar de la fiebre de redes sociales más recientes, parecía que Facebook seguía siendo la red social reina en cuanto a la preferencia de sus usuarios. Sin embargo, según un estudio llevado a cabo por Metricool, indica que el nuevo trono de los canales sociales pertenece ahora a la popular Instagram. En una encuesta realizada a 1.483 profesionales españoles de redes sociales de entre 18 y 65 años, un 97,6% ha elegido Instagram como la red social que más utiliza en comparación a un 81,8% que usa más Facebook. Así, Instagram supera a Facebook en un 15% y sigue en aumento, mientras que el uso de Twitter y Linkedin se ve desplazado a los últimos puestos de la lista.

El momento de más actividad: de 21h a 23h ¿En qué momento del día hay más usuarios conectados a Instagram? Según el estudio, las horas de más actividad en la red social son, en primer lugar, de 21h a 23h, seguidas de las 17h y las 20h en segundo lugar y, por último, las horas de menos tráfico de usuarios son entre las 8.00h y las 12.00h. A partir de estos datos sobre el mayor número de usuarios activos durante el día, Metricool ha determinado cuáles son los mejores momentos para publicar un post o stories. El resultado asegura que los lunes, miércoles, jueves y domingos a las 21.00h es la mejor hora para subir una publicación. Le siguen en segundo lugar los martes y sábados a las 18.00h, y en tercer lugar encontramos los viernes a las 15.00h.

Publicaciones semanales, lo más común En cuanto a la frecuencia de publicación, la respuesta de los participantes en la encuesta asegura que la preferencia es publicar un post o bien un stories una vez a la semana. Un 43,5% de los usuarios ha asegurado que realiza publicaciones semanales frente a un 38,6% que lo hace diariamente. Solo un 12,8% publica una vez al mes, un 3,5% cada tres meses y únicamente un 1,6% lo hace cada 6 meses o más.

En cuanto al tipo de contenido, las stories ganan a los posts tanto en visitas como en frecuencia de publicación. El 50,2% muestra una preferencia por visitar los stories de 24h de duración frente a un 49,8% que dice mirar más las publicaciones normales. Según Metricool, esto se debe a que las stories son un contenido mucho más directo y espontáneo, lo que hace que la curiosidad por ver el contenido sea mayor entre los usuarios de la red social. La temporalidad de las stories, que se pueden ver solamente durante un día, hace que estas publicaciones estén menos preparadas y suelen ser de menor calidad. Aún así, estas atraen un gran número de tráfico al perfil del usuario, aseguran los especialistas.

La publicidad en Instagram, un reto insuperado A pesar de la cantidad de publicidad que se encuentran los usuarios cada vez que abren su aplicación de Instagram, el reciente estudio muestra que el 78% de los encuestados no han realizado ninguna compra a través de Instagram. Más del 70% de las personas que han participado en el informe confirma que utilizan el link de la biografía para mencionar una página web de interés, con el objetivo de que los usuarios accedan a contenido fuera de la red social.

Por su lado, Instagram Shopping, funcionalidad diseñada para comprar productos a través del canal social que llegó a España este 2018, parece no tener de momento mucho éxito entre los usuarios de la red social, ya que casi la mitad de los encuestados, un 47%, no conocen esta nueva herramienta. Del resto que sí conocen la existencia de esta función, más del 90% afirma que no la ha usado para realizar ninguna compra.

