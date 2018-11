El 32% de los deportistas han visto disminuido su rendimiento a causa de una mala salud bucodental Una inflamación gingival o una muela del juicio mal colocada pueden provocar inflamación en otras partes del cuerpo Redacción Siglo XXI

jueves, 22 de noviembre de 2018, 12:32 h (CET) El 32% de los deportistas han notado un impacto de la salud bucodental sobre su rendimiento, según un reciente informe del UCL Eastman Dental Institute de Londres. Lo corrobora la doctora Conchita Curull, directora médica de la Clínica Curull, centro privado de referencia en odontología avanzada y estética dental. “Muchas dolencias del cuerpo podrían curarse o incluso prevenirse identificando ciertos problemas bucodentales. Una inflamación gingival o una muela del juicio mal colocada pueden provocar inflamación en otras partes del cuerpo”, afirma. Según la doctora, esto es debido a que “la sangre traslada las bacterias de las infecciones bucodentales a los músculos y articulaciones, lo que conlleva pérdida de tono fibrilar y provoca mayor índice de desgarros en tejido muscular, dolores en las articulaciones y problemas en los tendones”.



La Dra. Curull añade que “quienes tienen problemas bucales se lesionan más a menudo y esas lesiones no se terminan de curar”. Otra cuestión que resulta vital en los deportistas es la oclusión dental -el correcto cierre de la boca-, porque “un mal engranaje de los dientes puede generar problemas a nivel de la articulación temporomandibular, y provocar dolores de espalda y de cabeza”.



Los deportistas, más propensos a sufrir problemas bucodentales Además, "habitualmente los deportistas de élite tienen peor salud bucodental que las personas que no realizan deporte o aquellas que lo practican de manera amateur debido a su alimentación, ya que ingieren grandes cantidades de carbohidratos de manera regular y refrescos azucarados", explica. Otra causa de que los deportistas suelan tener una peor salud bucodental es su estilo de vida. Según la Dra. Curull, "el estrés de la competición y el elevado ritmo de los entrenamientos también suele influir en su salud bucodental, principalmente en patologías como el bruxismo".

