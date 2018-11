Baskonia sigue de capa caída en la Euroliga

El Kirolbet Baskonia cosechó su tercera derrota consecutiva en la Euroliga tras perder a manos del Armani Milan (93-90) en la octava jornada de la fase regular, impidiendo que su nuevo técnico, Velimir Perasovic, tuviese un buen estreno en la máxima competición continental.



El preparador croata, que se estrenó el pasado domingo venciendo al Gran Canaria en ACB, no pudo hacer lo mismo en Europa, donde tuvo un hueso duro de roer. El Armani Milan, una de las revelaciones de la competición, mostró su fiabilidad como local y siempre llevó la iniciativa en el duelo. Micov y James fueron vitales en el equipo italiano.



En Baskonia, que fue de menos a más, destacó Matt Janning, fundamental con sus 18 puntos, los mismos que Vincent Poirier, que tuvo en sus manos la posibilidad de igualar el partido a falta de un minuto para el final. El francés erró un mate muy claro y dio vida a los milanistas, que cerraron el partido en la acción posterior. Del 89-89 al 91-87.



Aún así, los vascos no se dieron por vencidos y obligaron a su rival a jugar hasta las últimas consecuencias. Tras una falta de concentración de los locales, Baskonia dispuso de la última pelota -con apenas seis décimas- para igualar el encuentro. El lanzamiento ni pudo ejecutarse ante la presión de los jugadores dirigidos por Simone Pianigiani.



Hasta entonces, la circulación del juego del Milan, con un sensacional Jeff Brooks, pero sobre todo de un exjugador de Baskonia: Mike James, que acabó con 20 puntos, 8 asistencias y 2 rebotes, fue imparable. Cifras que permitieron al cuadro transalpino mantenerse casi todo el partido por delante en el luminoso.



Por mucho que lo pelearan, los de Perasovic no pudieron enmendar su situación en la Euroliga, donde ocupan la undécima posición con un balance de 2 victorias y 6 derrotas. Unos números que comienzan a complicar el sueño de la 'Final Four', que esta temporada se celebra en Vitoria.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ARMANI MILAN, 93 - KIROLBET BASKONIA, 90.

--EQUIPOS.

ARMANI MILAN: James (20), Cinciarini (4), Micov (22), Brooks (12) y Tarczewski (8) --cinco inicial--; Kuzminskas (5), Jerrells (13), Gudaitis (6), Bertans (3), Burns (-).



KIROLBET BASKONIA: Vildoza (15), Shields (2), Hilliard (8), Shengelia (8) y Poirier (18) --cinco inicial--; Garino (5), Huertas (10), Voigtmann (4), Janning (18) y Diop (2).



--PARCIALES: 27-26, 20-17, 26-25, 20-22.

--ÁRBITROS: Jovcic, Rocha y Mantyla. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Mediolanum Forum. 8.178 espectadores.