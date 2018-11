Los internistas ganan cada vez mayor protagonismo en la atención integral de la población envejecida en España

La situación epidemiológica de la sociedad española actual está condicionada por un envejecimiento poblacional cada vez mayor, lo que provoca pacientes con necesidades médicas y sociales complejas. Esta realidad hace que el Sistema Nacional de Salud precise de una modificación organizativa en beneficio de conseguir que los pacientes reciban las atenciones y los servicios adecuados a sus necesidades.



De hecho, entre un 25% y un 33% de los costes sanitarios se producen en actuaciones innecesarias o erróneas. Es más, se estima que los ahorros globales podrían suponer entre el 21% y el 47%, en el que los costes por errores clínicos, defectos de coordinación entre niveles asistenciales y sobretratamiento presentan un valor medio del 13%.

En este sentido, la especialidad de Medicina Interna es clave en el actual sistema sanitario, ya que los médicos internistas están experimentando, cada vez más, un mayor protagonismo en la atención integral a la población, especialmente la más envejecida, por su visión global de la persona enferma. De hecho, los Servicios de Medicina Interna son responsables del 20% de las altas hospitalarias y más de 700.000 ingresos que se producen al año en España. Esto supone que, con un coste medio por alta de unos 4.600 euros, gestionan más de 3.000 millones de euros anuales.



Así se ha puesto de manifiesto en la presentación del XXXIX Congreso Nacional que la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) celebra en Burgos durante los días 21, 22 y 23 de noviembre y que recibe a un total de 2.300 asistentes, donde se van a abordar las últimas novedades en enfermedades infecciosas, medicina obstétrica, enfermedades metabólicas, la importancia de la microbiota intestinal, la Enfermería en Medicina Interna, el futuro del big data en salud, o la Medicina Interna y los pacientes, entre otras cuestiones.



En comunidades autónomas donde la población es especialmente envejecida y existe un elevado porcentaje de pacientes crónicos y pluripatológicos, los Servicios de Medicina Interna tienen una función especialmente relevante en la atención a los pacientes que precisan de Cuidados Paliativos y suponen un nexo fundamental en la coordinación con Atención Primaria. Es el caso de Castilla y León donde los internistas dan más de 60.000 altas hospitalarias al año, algo similar a lo que ocurre en Cantabria, con alrededor de 10.000 altas hospitalarias.



“Los internistas en Castilla y León tenemos un gran protagonismo que se ha ido incrementando en los últimos años, debido a que contamos con una población especialmente envejecida. Desde la Consejería de Sanidad se ha contribuido a ello, dado que las nuevas unidades y dispositivos asistenciales como las Unidades de Diagnóstico Rápido (UDR) o las Unidades de Continuidad Asistencial (UCA) dependen de los Servicios de Medicina Interna. Además, se han ido potenciando las Unidades de Hospitalización a Domicilio dependientes, en algunas zonas, también de Medicina Interna”, ha asegurado la doctora Montserrat Chimeno, vicepresidentadel Comité Organizador y Científico del Congreso.



Así, desde la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) se apuesta por “incentivar el papel de los profesionales dedicados a coordinar los servicios, incrementar la formación de los médicos generalistas (Medicina Interna y Medicina de Familia), implicar a los pacientes en la toma de decisiones, promover el diálogo clínico y crear ámbitos de trabajo que favorezcan la evolución, la mejora continua y los mecanismos de innovación”, ha manifestado el doctor Antonio Zapatero, presidente de la SEMI.



Todo ello con el objetivo de definir los resultados a alcanzar, mediante una atención más centrada en el paciente y apostando por el trabajo multidisciplinar, para evitar la fragmentación del sistema, facilitar la accesibilidad y fomentar la adherencia terapéutica.



Por ello, tal y como ha afirmado el doctor Antonio Zapatero, presidente de la SEMI, “dada la situación actual del panorama sanitario en España si no existiera la Medicina Interna habría que inventarla ya que el apoyo que prestamos a otras especialidades médicas y quirúrgicas, la valoración integral de los pacientes que llevamos a cabo y nuestra metodología de trabajo basada en la historia clínica, exploración física y razonamiento médico, hacen que tengamos una función clave en la atención sanitaria”.



En este sentido, cada vez más, se están aplicando las llamadas corrientes Right Care, que plantean una atención sanitaria que tiene en cuenta las circunstancias de cada paciente y se sustenta en la mejor evidencia posible y en estudios de coste efectividad.

Precisamente, para hablar de la revolución de los pacientes y el empoderamiento que han experimentado en los últimos años, el congreso cuenta con un ponente internacional, el endocrinólogo de la Clínica Mayo Víctor Montori, que aportará su perspectiva para colocar al paciente en el centro de la decisión médica desde su visión crítica de la medicina actual y apostando por recuperar las esencias, haciendo especial hincapié en la evaluación integral de la persona enferma, la elaboración de planes terapéuticos individualizados y el fomento de climas de comunicación productiva en la relación médico-paciente.



Necesidad de un nuevo modelo asistencial sostenible Uno de los desafíos más importantes que plantea la sociedad actual es el abordaje de las enfermedades crónicas, debido a que el envejecimiento poblacional está condicionando un marcado incremento de pacientes con multicomorbilidad, fragilidad, dependencia y en situación paliativa. En ello juegan un papel clave los Servicios de Medicina Interna por su carácter multipotencial, versátil y holístico, dando respuesta a este nuevo escenario de pacientes crónicos complejos que requieren de un enfoque individualizado y multidisciplinar.



“Como sociedad científica, la SEMI está firmemente comprometida en la defensa de un nuevo modelo asistencial sostenible que dé respuesta a los cambios epidemiológicos, desde una perspectiva integradora e interdisciplinar, frente a la fragmentación de nuestro actual sistema sanitario dominado por la creciente especialización médica. Y reivindicamos una medicina de alto valor, basada en el razonamiento clínico que contribuya a la sostenibilidad del sistema de salud”, ha expresado el doctor Ricardo Gómez Huelgas, vicepresidente primero de la SEMI.



En este ámbito entra en juego la importancia de evitar la inercia terapéutica, la tendencia a no modificar los tratamientos de los pacientes a pesar de observar cambios en la evolución de su enfermedad, es decir, no aplicar nuevos tratamientos o mantener aquellos que ya no son necesarios. “Es una consecuencia del ‘miedo al cambio’ que está presente en enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, EPOC, etc. y que provoca una falta de control de las enfermedades crónicas provocando, en ocasiones, peores resultados en salud como la aparición de complicaciones, hospitalizaciones, efectos secundarios de los medicamentos y peor calidad de vida en los pacientes”, ha advertido el doctor Jesús Díez Manglano, vicepresidente segundo de la SEMI.

Novedades y experiencias compartidas en Medicina Interna y aspectos de interés general

Durante tres días, este foro científico va a ser escenario de las últimas novedades, actualizaciones y mesas redondas sobre patologías donde los internistas tienen un papel relevante como son la insuficiencia cardiaca, diabetes, EPOC, infecciones o la enfermedad tromboembólica venosa, entre otras. También va a contar con encuentros con expertos, 15 talleres de formación, más de 1.400 comunicaciones presentadas y 600 casos clínicos para debatir en foros con residentes, además de presentar varios nuevos documentos de consenso de la sociedad en colaboración con otras disciplinas y contar con varios expertos internacionales en diferentes materias.



“Encuentros de este tipo permiten la difusión de conocimientos científicos, técnicos e incluso culturales y generan conocimiento social. Son un lugar de encuentro donde se promocionan intercambios y relaciones entre los profesionales de los distintos grupos de trabajo, favoreciendo la asociación de profesionales para avanzar en investigación y prestando especial atención a los residentes, para fomentar su participación y el desarrollo de sus capacidades diagnósticas y terapéuticas en un ambiente distendido”, ha explicado el doctor Carlos Dueñas, presidente Ejecutivo del Comité Organizador y Científico del Congreso.



Además, por primera vez en un congreso de la sociedad, se incluye una Jornada de Enfermería. “En el último congreso ya realizamos una conferencia dedicada para las enfermeras en Medicina Interna y, en esta ocasión, hemos decidido ampliarlo a una jornada completa con temas elegidos por las propias enfermeras, dado el interés que suscita en su trabajo diario y la importancia de la labor que realizan en los Servicios de Medicina Interna”, ha comentado el doctor Carlos Dueñas.



Así, más de un centenar de enfermeras se reúnen para contar sus experiencias con el objetivo de que esta jornada se perpetúe y pueda llegar a convertirse en el germen de una asociación de enfermeras de Medicina Interna. Además, el congreso también cuenta con una parte más social en la que participan reconocidos profesionales de Castilla y León que hablarán de temas tan diversos como la mal llamada gripe española, relacionarán el heavy metal con la especialidad o darán a conocer la otra cara de la razón.



Medicina personalizada y centrada en el paciente

La medicina personalizada o de precisión es uno de los aspectos que se debatirán en este foro científico. En los últimos años, el desarrollo de las ómicas y la explotación del big data están permitiendo desarrollar enfoques diagnósticos o terapéuticos individualizados para cada paciente. Sin embargo, la medicina se enfrenta a una situación paradójica: aspirar a ofrecer una atención individualizada en un entorno asistencial cada vez más despersonalizado.

¿Es posible suplantar con tecnología la falta de humanización en la práctica clínica? Sobre ello se va a profundizar en la mesa ‘Medicina de Precisión, Medicina Personalizada y Medicina Centrada en la Persona’ que tiene lugar en el marco del congreso. Tal y como ha declarado el doctor Ricardo Gómez Huelgas, vicepresidente primero de la SEMI, “algunos autores han acuñado el término ‘personómica’ para recordar la importancia de tener en cuenta las características individuales de cada paciente, y considerar sus preferencias, capacidades y actitudes, en un proceso de toma de decisiones compartidas”.



Por otro lado, la medicina basada en la evidencia científica ha propiciado la multiplicación de guías de práctica clínica. “Aunque las guías son un instrumento de gran utilidad para reducir la variabilidad de la práctica clínica y para incrementar la eficiencia de los actos médicos, la aplicación automática de sus recomendaciones (fenómeno que se ha denominado “medicina de manual”) puede conducir a sobreactuaciones médicas de escaso valor. Para alcanzar una medicina de excelencia, los clínicos debemos aplicar la evidencia a las características individuales de nuestros pacientes y acordar con ellos el plan terapéutico que mejor se adapte a sus necesidades”, ha insistido el doctor Ricardo Gómez Huelgas.

La importancia de la microbiota intestinal La microbiota intestinal, es decir, el conjunto de microorganismos que están presentes en nuestro intestino, será otro de los temas a tratar en el congreso. En condiciones de salud, los microorganismos de la microbiota ayudan a realizar la digestión, a producir sustancias necesarias como algunas vitaminas y como defensa de las agresiones alimentarias.

Sin embargo, como ha expuesto el doctor Jesús Díez Manglano, vicepresidente segundo de la SEMI, “no solo existe la microbiota intestinal, sino que también tenemos microorganismos en la piel, las vías respiratorias, la vías urinarias y los órganos genitales”.



Así, la microbiota intestinal tiene gran importancia en las enfermedades digestivas, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, y la microbiota respiratoria en EPOC y asma. Pero, además “cada vez se va estudiando más el papel que tienen los cambios en el equilibrio de la microbiota sobre la aparición de enfermedades como en cáncer y en la evolución de otras enfermedades incluyendo la arteriosclerosis”, ha concluido el doctor Jesús Díez Manglano.