Sección: Empresas Oracle muestra las novedades de JD Edwards en 2018 en un nuevo tour lleno de casos de éxito

miércoles, 21 de noviembre de 2018, 15:27 h (CET) El evento, que ha sido organizado por el Grupo de Usuarios de Oracle en España (SPOUG), tendrá lugar el 27 de noviembre en Madrid, contando con el patrocinio de Golive. Oracle desvelará los planes de futuro de JD Edwards en España y la evolución de los ajustes a las necesidades del mercado español Oracle expondrá en Madrid, el próximo 27 de noviembre, todas las novedades que ha desarrollado en los últimos lanzamientos de su ERP JD Edwards EnterpriseOne. Novedades destacables por facilitar a cualquier compañía la estrategia empresarial de crecimiento, conectando todas las áreas de negocio de manera ágil y en tiempo real, dos claves para competir en una economía digital. A lo largo de esta jornada, Oracle presentará también los ajustes que la compañía realizará en el futuro para adaptarse a las necesidades del mercado español.

El encuentro, que ha sido organizado por el Grupo de Usuarios de Oracle en Espala (SPOUG) y cuenta con el patrocinio de la empresa española Golive, se celebra tras el éxito de la pasada edición y las importantes novedades y mejoras producidas que, sin duda, facilitan el proceso de transformación digital de las empresas. Golive, patrocinador de la jornada, está especializada en servicios de implantación y soporte de sistemas ERP, CRM y BI de Oracle, así como experta en la instalación de aplicaciones de esta compañía.

A lo largo de la jornada se explicarán, además, las mejoras en materia de experiencia de usuario e importantes representantes de Oracle realizarán una sesión técnica para hablar de las novedades del ERP estrella de la compañía. Esta sesión, dirigida por Manish Somani, Senior Director Product Development de Oracle, servirá para conocer en vivo las capacidades de transformación con cada versión de JD Edwards EnterpriseOne Tools. Se destacarán las características clave de versiones, así como las novedades de los últimos lanzamientos y cómo los futuros seguirán acelerando la transformación de las empresas hacia el negocio digital.

Entre las ponencias destacan también las relacionadas con Keynote, para abordar el valor de los productos de JD Edwards y cómo maximizar la inversión y aumentar el rendimiento,

La jornada de presentación contará con la participación de responsables de varias empresas españolas que han experimentado un crecimiento en su expansión con la utilización de JD Edwards. Este es el caso de Acerinox, que ha implantado el módulo de mantenimiento de JDE para una mejor gestión y control de su planta . Otro de los casos de éxito será planteado por parte de responsables de la empresa MCR, quien ha implantado una mejora en la predicción de la demanda con una cadena de suministro inteligente.

Por otra parte, durante la jornada se realizarán dos demostraciones en vivo sobre las novedades de JD Edwards realizadas por Sanieey Sharma, Senior Director Product Development de Oracle Corporation.

Datos sobre la jornada JD Edwards Tour 2018

Título: JD Edwards Tour 2018

Cuándo: día 27 de noviembre de 2018

Hora: De 9:00 a 14:30 horas

Dónde: Only YOU Hotel Atocha (Paseo de la Infanta Isabel, 13. 28014 Madrid)

Enlaces de interés:

Agenda de la jornada

Inscripciones

