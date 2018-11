Etiquetas: Bodas invierno Parejas - Sección: Moda y Tendencias Cómo organizar una boda perfecta en invierno Organizar una boda fuera de temporada puede ser una gran idea Redacción Siglo XXI

miércoles, 21 de noviembre de 2018, 12:34 h (CET) Sueñas con la perfecta boda en la playa, al aire libre, con un aire mágico que maraville a tus invitados, pero no puedes esperar al verano para hacerla… ¡y no tienes que hacerlo! Los Wedding Planners del hotel Barceló Illetas Albatros han elaborado una lista de consejos para organizar la perfecta boda de invierno, sea cual sea el escenario.

Elige el lugar con el que sueñas, ¡incluso si es la playa!

Aunque hayas decidido casarte en invierno, eso no debe determinar todo el tema de tu boda. Las bodas de playa o al aire libre son muy populares (y esperadas) en verano, pero si decides hacer tu boda a la orilla del mar en los meses de invierno, no solo causarás una gran impresión en tus invitados, sino que tendrás muchas más fechas disponibles para elegir. Otro beneficio de hacer tu boda invernal a la orilla del mar, es que puedes elegir un destino cálido para escapar unos días de las bajas temperaturas; algunos destinos muy populares para bodas de playa son: la Costa del Sol, Cádiz, Lanzarote, Tenerife y Palma de Mallorca.



No tengas miedo al DIY y decora a tu gusto

Sí, es una boda invierno. No, no tienes que decorarla con copos de nieve y flores blancas. Durante la época de frío, es posible que el precio de las flores aumente y no quieras dejarte la mitad de tu presupuesto en convertir el salón de la recepción en un paraíso tropical.



Para ahorrar dinero y hacer de tu boda un evento único, busca ideas de decoración en Internet, especialmente si las puedes hacer en casa con la ayuda de tus amigas y con una mínima inversión. Sin embargo, si tu sueño es verte rodeada de flores en tu día especial, busca flores de temporada como tulipanes, alelí, pelargonio, la fresilla o el galanthus.



¿El menú? Cálido y reconfortante

Previendo que el día de tu boda el clima puede ser bastante fresco, organiza el menú pensando en platos semi fríos y tibios para el aperitivo, una sopa o crema para empezar, y algo de carne roja acompañada de algún puré para de plato fuerte. Recuerda incluir una opción veggie en tu menú, pero en lugar de servir una sencilla ensalada, sirve verduras salteadas o en tempura.



Si tienes pensado agasajar a los invitados con dulces y postres, una buena idea es servir chocolate caliente, tener un bar de infusiones o incluso bañar tu tarta de bodas con algo de sirope caliente.



Elige un vestido que te favorezca y te abrigue

Uno de los elementos más importantes a elegir antes de la boda es el vestido, y para una boda de invierno hay que tomar en cuenta que el vestido en cuestión, además de hacerte lucir fabulosa, debe mantenerte calentita.



Algunas opciones que puedes tomar en cuenta antes de elegir tu vestido son: buscar una tela gruesa y que resista el viento (evita la seda y el tul), busca estilos con mangas o cuello alto, complementa tu look de novia con accesorios como una estola o un manguito en lugar de flores.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

