Etiquetas: Influencers Kardashian Redes Sociales - Sección: Moda y Tendencias Kylie Jenner, la celebrity más influyente de 2018 Estudio basado en el seguimiento de más de 100 millones de búsquedas Redacción Siglo XXI

martes, 20 de noviembre de 2018, 13:58 h (CET) Instagram se ha convertido en la revelación del año en el sector de la moda, un auténtico impulsor de ventas y fuente de tendencias. Las celebrities y sus atuendos han sido, en gran medida, las responsables de su éxito tal y como refleja The Year in Fashion 2018, el ranking anual del buscador de moda Lyst. Para elaborar The Year in Fashion 2018 la compañía británica ha realizado un seguimiento a más de 100 millones de búsquedas que incluyen consultas, visitas a páginas, datos de ventas y menciones en medios sociales de 5 millones de productos de moda de hasta 12.000 firmas y tiendas online.



Ariana Grande, Rihanna, Blake Lively, Chiara Ferragni, Serena Williams, Beyoncé, Cardi B, Meghan Markle o Kim Kardashian son algunas de las mujeres que han escrito la moda de 2018 con mayúscula. Un año en el que la reina indiscutible ha sido Kylie Jenner.



A sus 21 años, la pequeña de las Kardashian, tiene motivos para sonreír al 2018. El 1 de febrero daba a luz a su primer hijo, una niña llamada Stormi mientras que en julio Forbes revelaba que era la millonaria más joven del planeta. Creadora de la firma de belleza Kylie Cosmetics y camaleónica en su forma de vestir, 119 millones de seguidores la siguen en Instagram a diario. Kylie Jenner puede presumir de ser la responsable de 2 millones de búsquedas gracias a sus looks que pasan del chándal de Adidas a los mini vestidos de Alexander Wong. Aunque el rey de las búsquedas fue el mini vestido rosa inspirado en Barbie que Kylie Jenner lució en su fiesta de cumpleaños.



De cerca la sigue marcando tendencia su hermana mayor, Kim Kardashian, ganadora del título del Premio Influencer de CFDA. La mujer de Kanye West suma en este 2018 varios hits como la moda de los culotes de ciclista, recuperar el tanga de Gucci que causó polémica en los 90, los bañadores neón o encabezar la logomanía con Fendi. Mientras que el bronce ha sido para Meghan Markle, protagonista de uno de los momentos del año, la boda real con el Príncipe Harry. La especulación sobre el vestido que luciría la actriz provocó que al salir de Waight Keller las búsquedas de vestidos de Givenchy aumentaran un 184%. Otra boda que las redes sociales siguieron muy de cerca fue la de Chiara Ferragni con el rapero Fedez, catapultando esta vez a Dior. La firma aumentó un 109% sus búsquedas la semana siguiente del enlace.

