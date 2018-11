Etiquetas: Remitido Motocicletas Consejos Accidentes Prevención - Sección: Automóviles Prevenir caídas en moto en invierno: Esto es lo que debes saber El riesgo cero no existe Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 19 de noviembre de 2018, 12:02 h (CET) Las caídas son el principal peligro al que se enfrentan los motociclistas cada vez que se lanzan a las calles y carreteras del país. La amenaza siempre está presente y por muchas precauciones que se adopten el riesgo cero no existe; ya sea por un descuido propio o por causas externas, siempre se puede dar con los huesos en el suelo.

En invierno, el peligro de caídas es todavía mayor. La humedad, la lluvia, los charcos y el hielo pueden provocar un desequilibrio que acabe en caída. Por eso es importante extremar precauciones al conducir una moto; aunque la ropa de invierno sea más gruesa y pueda amortiguar mejor el golpe, las consecuencias de una caída siempre son imprevisibles.

¿Y qué podemos hacer para prevenir sustos? Aquí van algunas recomendaciones.

Vigila el estado de los neumáticos El desgaste de los neumáticos hace que las motos pierdan adherencia. Si a eso le unimos un suelo resbaladizo, el resultado puede ser una caída. Revisa el dibujo de las ruedas y no esperes a cambiarlas hasta el último momento. De acuerdo con el reglamento de seguridad, los surcos de un neumático deben tener una profundidad mínima de 1,6 milímetros, pero esta cifra es insuficiente en caso de lluvia o ante presencia de charcos.

Otro consejo que te puede ayudar es colocar neumáticos especiales para la temporada de invierno. Los de tipo sport-touring precisan menor calentamiento para agarrarse a la carretera. Además, tienen una capacidad de drenaje superior al resto.

Al margen del dibujo, conviene prestar atención a la presión de las ruedas. Una presión inadecuada en el neumático delantero puede hacer que nos salgamos al tomar una curva. En la rueda trasera, el efecto será inestabilidad.

Cuidado con los pasos cebra La conducción en suelo mojado es especialmente peligrosa en ciudad. Aunque las pinturas con las que se colorean los pasos cebra son ya de tipo antideslizante, el riesgo de caída siempre existe. Por eso es importante conducir con suavidad y no apurar la frenada.

Calienta el motor de tu moto En lugares muy fríos, conviene encender la moto unos minutos antes de salir a la carretera. De esta manera damos tiempo a que el motor se caliente y a que el lubricante se expanda. Es una forma de garantizar el buen funcionamiento de la motocicleta.

Protege la moto Si tu moto duerme a la intemperie, intenta cubrirla con una funda cuando llegue el invierno. De esta manera, la maquinaria quedará resguardada de la lluvia, la nieve o posibles heladas.

Presta atención al estado del firme La conducción en temporada de invierno requiere un plus de atención, sobre todo por lo que respecta al estado del firme. Los suelos húmedos se detectan con facilidad porque tienen una apariencia más oscura. Pero vigila con las placas de hielo, porque aunque son de tonos blanquecinos, no siempre son fáciles de localizar. Y presta atención a los baches o agujeros en la carretera; además de crear inestabilidad, es muy posible que estén llenos de agua.

Un truco que suelen utilizar los motociclistas es circular sobre las huellas de otras ruedas. De esta manera, están seguros de que esa parte de la carretera es más practicable y el riesgo de caída disminuye. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.