Brais aprovecha un discreto adiós de España al 2018

lunes, 19 de noviembre de 2018, 08:29 h (CET) La selección española de fútbol firmó una discreta victoria (1-0) sobre Bosnia-Herzegovina como despedida de 2018 en medio de las cábalas fallidas por jugar la 'Final Four' de la Liga de Naciones, en un amistoso celebrado en el Estadio de Gran Canaria que aprovechó más que nadie Brais Méndez, autor del gol en su debut internacional.

Luis Enrique cumplió con lo que avisaba en la previa de repartir minutos, y así llegaron los debuts de Pau López y Brais. El gallego se reivindicó en 20 minutos haciendo el gol en el 79' que dio el triunfo a una España que ganó intensidad e intención ofensiva tras el descanso, pero que no supo brillar ante un rocoso rival.



Con la esperanza fallida de ver empatar a Inglaterra y Croacia en Wembley y el triunfo final de los ingleses, el cuadro español pasó sin pena ni gloria por el último test internacional hasta marzo. Con una amplia lista de futuribles de la selección, un problema creciente de gol, sin acierto Morata y ni ocasiones Rodrigo, España cerró un año de desastre mundial en Rusia, con vistas ahora en recuperar la gloria en la Eurocopa 2020.



El día de las oportunidades comenzó espeso. La novedosa formación de 'Lucho' no cambió la sensación aún fresca de la derrota en Zagreb, reabierta horas antes por el empate que no llegó en Wembley y que confirmaba la ausencia nacional en esa 'Final Four' continental. España fue de más, sin que fuera un punto muy alto, a menos en la primera parte. Sin ritmo en la posesión, Bosnia estuvo cómoda y tuvo sus llegadas con Dzeko.



Pocas y las mismas que 'La Roja', sin el calificativo de peligrosas. Con Ceballos de nuevo en el césped, con Asensio por delante, Isco y Suso por las bandas y Morata en punta, las ocasiones fueron las justas. La depresión de la Liga de Naciones pudo más que la ambición de las caras nuevas, con Bosnia bien encerrada.



Cuando el rival se estiraba llegaba algo de peligro, en buena transición, pero sin acierto en los últimos metros. Suso y Asensio fueron los más insistentes, e Isco firmó el primer disparo poco antes del descanso. Ahí se quiso animar España y Asensio la tuvo en un remate de cabeza. No inspiraba un amistoso en medio de la nada.



El paso por vestuarios recondujo la ambición de la selección. El jarreo de agua sobre el feudo canario trajo la también tromba de ocasiones de un Morata negado. El delantero del Chelsea tuvo un remate franco de cabeza, un desmarque algo largo y un regalo de Cimirot que no aprovechó antes de ser sustituido por Rodrigo.



Bosnia tuvo su contra que por un pelo no remató Krunic. Se pasó el subidón español para animarse de nuevo con la entrada de Fornals, quien recordó al homenajeado David Silva, en conexión con Isco. A Brais le gustó esa compenetración y aprovechó un remate del madridista para remachar el 1-0. Un gol de victoria para sacar algo positivo de una España con la vista en la Eurocopa y que no se vuelve a juntar hasta marzo.



FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 1 - BOSNIA-HERZEGOVINA, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ESPAÑA: Kepa (Pau López, min.75); Jonny (Azpilicueta, min.51), Llorente, Hermoso, Gayà; Rodri Hernández; Ceballos (Fornals, min.64), Suso (Brais Méndez, min.59), Asensio, Isco y Morata (Rodrigo, min.64).



BOSNIA-HERZEGOVINA: Sehic; Cimirot, Bicakcic, Zukanovic, Nastic; Goyak, Besic, Saric (Prcic, min.79); Visca (Bajic, mimn.81), Dzeko (Kodro, min.85) y Krunic (Duljevic, min.62).



--GOL:

1 - 0, min.78, Brais.

--ÁRBITRO: Taborda Xistra (POR). Amonestó a Gayà (min.21) y Morata (min.56) por parte de España. Y a Saric (min.39) en Bosnia.



--ESTADIO: Gran Canaria.

