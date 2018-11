Etiquetas: LNFS / Segunda División Jornada 10 - Sección: Deportes Importante victoria de un efectivo Betis FS (2-0) El equipo verdiblanco, en duelo directo, derrota a un Talavera que se topó con Cidao Victor Diaz

sábado, 17 de noviembre de 2018, 21:39 h (CET)

El Betis FS ha conseguido hoy un triunfo con poso de equipo grande, que no es superior en el juego en líneas generales pero que ha dominado en ambas áreas. Delante ha tenido a un Soliss FS Talavera, gran revelación del campeonato, que ha demostrado el porqué de su lugar en la tabla pero que no ha podido batir a un inconmensurable Cidao.

El veterano guardameta, ex del Caja Segovia, ha sido la gran estrella de un partido tremendamente igualado, y en el que incluso, sobre todo en la segunda parte, el recién ascendido Talavera ha sido mejor que los verdiblancos. Al contrario que su rival, el Betis sí que ha sabido aprovechar dos de sus llegadas para llevarse tres puntos de oro.

La primera mitad comenzó con un ritmo muy vivo y con reparto de ocasiones para ambos equipos. El Talavera, como decimos, demostró no estar tercero por casualidad, y a cada llegada del equipo de Daniel Ibañes contestaba con otra similar, con más peligro si cabe.

Fue el Betis, no obstante, el que se adelantó en el marcador. Después de unos minutos de “impass”, los verdiblancos recuperaron la presión asfixiante en cancha contraria, y fruto de ello llegó el tanto de Borja Blanco (1-0, min 15), rematando en boca de gol una muy buena jugada de Rubén Cornejo, cuyo tiro había sido previamente rechazado por Rafa Luque.

Los manchegos, una vez estuvieron por detrás en el marcador, incrementaron la presión en los cinco minutos previos al descanso, obligando a Cidao, quien comenzó su exhibición, a trabajar duro en varias ocasiones. Todo ello ante un Betis con problemas de faltas –llegó a la quinta cuando aún faltaban más de dos minutos y medio-, pero que logró marcharse a los vestuarios con la mínima ventaja.

Cidao fue aún más decisivo en la segunda parte, cuando el acribillamiento del ataque talaverano se fue recrudeciendo a medida que pasaban los minutos. No es que el Betis no generase llegadas, que sí que las tuvo, sino que las del equipo de Raúl Aceña llegaron a ser más claras si cabe.

Pero, tal y como ocurriese en el primer período, mientras Cidao se exhibía atrás, en el área contraria el Betis sí que supo aprovechar una de sus ocasiones, en un robo de balón generado por Borja Blanco y Rubén Cornejo, rematando Tobe también en boca de gol otro pase del segoviano.

Era el minuto 31, y de aquí al final no se movió el marcador, entre otras cosas porque ahí estaba Cidao para impedir que el Talavera, que lucha por devolver a la ciudad manchega el esplendor de los 90 con el histórico Castilla La Mancha Talavera, se metiese de verdad en el choque.

Así el Betis, que continúa en segunda posición, distancia en cuatro puntos a su adversario de hoy, antes de recibir la semana próxima al Córdoba. El Talavera, por su parte, no debe sentir esta derrota como un revés, más bien al contrario.

2- REAL BETIS FUTSAL: Cidao; Tobe, Borja Blanco, Burrito, Rubén Cornejo -cinco inicial-, Elías, Víctor López, Ivi, Borja González, Bellvert y Oriol Miquel. 0- SOLISS FS TALAVERA: Rafa Luque; Justo Cáceres, Sergio, Caio Alves, Asensio -cinco inicial-, Josete, Jota, Panucci, Quique Hernando y Anass. ÁRBITROS: Menéndez Nistal y Vilas López. Amarillas al local Bellvert y al visitante Panucci. GOLES: 1-0: Borja Blanco (min 15); 2-0: Tobe (min 31). INCIDENCIAS: Liga Nacional de Fútbol Sala. Décima jornada de la temporada 18-19 en Segunda División. Pabellón Amate (Sevilla).

