La luz de nuestra casa afecta a nuestro ánimo

sábado, 17 de noviembre de 2018, 01:48 h (CET) Tranquilidad, alegría, desazón, motivación... Es lo que podemos sentir en cualquier momento y en cualquier lugar cuando nos ha pasado algo bueno o no tan bueno. Pero estos estados también pueden ser influenciados por nuestro hogar sin que nos demos cuenta, afectando a nuestra salud, y la luz puede ser un causante de ello.



Así lo afirman los expertos de la compañía tecnológica Loxone Smart Home, quienes señalan que la iluminación es una de las partes más importantes de nuestro hogar e influye directamente en nuestro bienestar. Nos acompaña en muchas de las actividades que realizamos, como en las horas de estudio, en las comidas o en momentos de relax, y el hecho de poder controlarla es imprescindible para nuestra salud mental. “La luz habitual de casa, blanca o un tono amarillenta, nos puede ayudar a estar mejor en nuestro hogar pero en muchas ocasiones necesitamos un color de luz, una intensidad y una combinación concretos para según qué momento o actividad”, afirman desde Loxone.



Por ejemplo, los tonos violetas tienen un efecto meditativo e incitan a la creatividad. La luz de color verde aporta calma, naturalidad y aumenta el bienestar general. En cambio, los tonos naranja son más acogedores, buenos acompañantes para celebrar eventos y más motivadores. Lo azules son calmantes y aportan amplitud a las estancias mientras que la luz amarilla promueve la concentración y la comunicación.

Iluminación inteligente para vivir mejor

Ante el hecho de poder estar mejor en el hogar gracias a la iluminación, existen soluciones que permiten mejorar nuestro bienestar. El control inteligente de la iluminación es uno de ellos y puede conseguirse creando distintos ambientes con combinaciones de lámparas, colores e intensidades que crean la atmósfera adecuada para cada momento, pues no utilizamos la misma combinación de luces cuando estamos cocinando que cuando estamos viendo una película o vienen nuestros amigos a cenar. “La iluminación inteligente es aquella que se ha programado de tal forma que se activa y desactiva automáticamente, en el momento correcto y con la combinación de luces que deseamos: entramos en casa y se activa la escena de bienvenida en el recibidor, salimos de una habitación y las luces se apagan automáticamente, necesitamos ir al baño durante la noche y se enciende una luz tenue desde la habitación al servicio”, explican desde Loxone.



A día de hoy existen ya soluciones que permiten controlar ambientes de iluminación en casa de forma simple, por ejemplo, a través de pulsadores de luz, que además guardan las preferencias pudiendo acceder a ellas con un solo pulso según el estado de ánimo. Por ejemplo, para relajarse mientras se escucha música o se lee, cuando se está viendo la televisión o se está acompañado de amigos, el ambiente lumínico cambiará de tono para adaptarse al momento y luz adecuados.

